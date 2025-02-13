Глава SHOT ПРОВЕРКИ озвучил топ нарушений в сфере общепита на F&B Safety Forum

11 февраля в Москве завершился форум F&B Safety Forum, посвящённый вопросам организации питания и пищевой безопасности в сфере гостеприимства. Одним из спикеров мероприятия стал журналист-расследователь, руководитель проекта SHOT ПРОВЕРКА Антон Старков, который представил аудитории топ нарушений на предприятиях общепита.

Перед этим Старков рассказал, как работает команда SHOT ПРОВЕРКИ: журналисты отправляют своих агентов на предприятия общепита, фиксируя нарушения санитарных норм. В ходе таких проверок выявляются системные проблемы, о которых часто не знают даже владельцы бизнеса.

«Мы помогаем вам увидеть пробелы в организации безопасности производства, которые вы, возможно, не замечаете, потому что не можете контролировать 100% своих сотрудников 100% времени», — отметил Старков

Антон Старков на F&B Safety Forum. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По словам спикера, самым распространённым нарушением является антисанитария на рабочем месте. «Серебро» досталось просрочке, а замыкает тройку халатность сотрудников. На четвёртом месте рейтинга оказалась закупка некачественных товаров, а на пятом — вредители на кухне.

Выступление Антона Старкова вызвало оживлённую дискуссию. Представители ресторанного бизнеса отметили, что основная проблема — нехватка персонала, из-за чего соблюдать стандарты безопасности становится сложнее. Однако Старков возразил, что это не проблема потребителей, и гостей не должен волновать кадровый голод заведения. И только открытый диалог между журналистами, бизнесом и потребителями поможет добиться реальных изменений в индустрии.

«Философия форума — это развивать культуру пищевой безопасности в сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса нашей страны», — подытожила один из организаторов F&B Safety Forum, президент Международной ассоциации пищевой промышленности Ольга Пасько.

Ольга Пасько о целях форума. Видео © Life.ru