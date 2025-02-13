Тюльпаны подорожали до уровня роз в России
РБК: В России стоимость тюльпанов приблизилась к розам
В российских маркетплейсах цена на тюльпаны приблизилась к розам. Динамика увеличения стоимости за год составила около 30%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
«В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана в составе монобукета или при покупке поштучно достигла 231,3 рубля. Роза, для сравнения, обходится в 248,6 рубля», — пишет издание.
Сообщается, что раньше розы были дороже тюльпанов на 38,9%, а сейчас разница составляет всего 7,4%. Это объясняется увеличением пошлин на таможне, импортом из недружественных государств и неурожаем в Голландии.
Ксения Петренко, руководитель отдела розничных продаж цветочного сервиса, подтверждает, что цены на тюльпаны действительно выросли. С февраля стоимость некоторых сортов тюльпанов стала даже выше, чем у роз.
«Например, пионовидные тюльпаны в рознице стоят от 300 рублей за стебель и выше. Для тюльпанов это очень высокая цена», — отметила Петренко.
Стоимость премиальных сортов тюльпанов, включая пионовидные, уже превышает 300 рублей за штуку.
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