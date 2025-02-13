В двух школах Уфы начались давки после сообщений о минировании

В двух школах Уфы после сообщений о минировании начались давки. Об этом пишет SHOT.

По данным SHOT, инциденты произошли в школе № 41 и полилингвальной гимназии № 1. Учреждения получили сообщения о минировании, после чего началась эвакуация учащихся и персонала. Отмечается, что школьники в панике неорганизованной толпой спускались к раздевалкам.