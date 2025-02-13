Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 08:04

В двух школах Уфы начались давки после сообщений о минировании

SHOT: В Уфе в двух школах начались давки из-за сообщений о минировании

В двух школах Уфы после сообщений о минировании начались давки. Об этом пишет SHOT.

Давка в уфимской школе. Видео © SHOT

По данным SHOT, инциденты произошли в школе № 41 и полилингвальной гимназии № 1. Учреждения получили сообщения о минировании, после чего началась эвакуация учащихся и персонала. Отмечается, что школьники в панике неорганизованной толпой спускались к раздевалкам.

Возле зданий учебных учреждений находятся экстренные службы. Сообщения о минировании проверяются.

Мощная давка произошла в воронежской школе из-за забывшего открыть вторую дверь охранника
Мощная давка произошла в воронежской школе из-за забывшего открыть вторую дверь охранника
Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar