В двух школах Уфы начались давки после сообщений о минировании
SHOT: В Уфе в двух школах начались давки из-за сообщений о минировании
В двух школах Уфы после сообщений о минировании начались давки. Об этом пишет SHOT.
Давка в уфимской школе. Видео © SHOT
По данным SHOT, инциденты произошли в школе № 41 и полилингвальной гимназии № 1. Учреждения получили сообщения о минировании, после чего началась эвакуация учащихся и персонала. Отмечается, что школьники в панике неорганизованной толпой спускались к раздевалкам.
Возле зданий учебных учреждений находятся экстренные службы. Сообщения о минировании проверяются.
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