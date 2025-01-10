Мощная давка произошла в воронежской школе из-за забывшего открыть вторую дверь охранника

Ученики воронежской школы № 103 попали в мощную давку на выходе из учебного заведения. Дети, которых отпустили с уроков раньше, не могли уйти домой из-за охранника, забывшего открыть вторую дверь.

Давка в воронежской школе. Видео © VK / Блокнот Воронеж (Новости СМИ)

Как пишут местные жители в соцсетях, школьники заполонили коридоры и раздевалки, пытаясь вырваться на свободу из помещения. Родители были вынуждены вытаскивать своих чад в единственную открытую дверь.

Успешный исход «операции по спасению детей» обеспечил предприимчивый родитель, который вовремя понял, как открыть вторую дверь. Представители школы сообщили, что никто из учеников не пострадал. При этом очевидцы отметили, что дети падали, а старшие школьники вытаскивали маленьких у себя из-под ног.

«Причина скопления обучающихся – не открытая заранее вторая дверь. Через некоторое время дверь была открыта, и дети спокойно вышли. Управлением образования будут оценены действия по организации пропускного режима в учреждении. По итогу будут приняты меры к лицам, это допустившим», – прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии.