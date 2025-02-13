Жителям Киева посоветовали не выходить на улицу из-за сильного смога и тумана

Киев накрыло плотное облако из смога и тумана на фоне безветренной погоды. Об этом заявила киевская мэрия.

«В столице фиксируется высокий уровень загрязнённости воздуха, а также повышение концентрации вредных веществ», — говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, жителям Киева рекомендовано соблюдать осторожность: закрывать окна, ограничивать время на улице и пить больше воды до улучшения ситуации. По данным украинских СМИ, допустимые показатели загрязнения превысили норму аж в семь раз.