Жителям Киева посоветовали не выходить на улицу из-за сильного смога и тумана
Сильный смог в Киеве. Обложка © X / GreenPost
Киев накрыло плотное облако из смога и тумана на фоне безветренной погоды. Об этом заявила киевская мэрия.
«В столице фиксируется высокий уровень загрязнённости воздуха, а также повышение концентрации вредных веществ», — говорится в сообщении мэрии.
Кроме того, жителям Киева рекомендовано соблюдать осторожность: закрывать окна, ограничивать время на улице и пить больше воды до улучшения ситуации. По данным украинских СМИ, допустимые показатели загрязнения превысили норму аж в семь раз.
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