Синоптик заявил, что февраль готовит России «снежный подарок»

Нынешняя бесснежная погода, кажется, будет сохраняться до самого конца зимы, однако февралю ещё есть чем удивить жителей России. Конец месяца будет по-настоящему снежным, рассказал на своей странице в сети «ВКонтакте» синоптик Евгений Тишковец.

«Первая половина предстоящей недели в Центральной России будет однообразной, и до среды включительно метеоусловия благодаря антициклону практически не изменятся — из-за плотных инверсионных облаков изредка будет выглядывать солнце, осадки маловероятны. По ночам в столичном регионе воздух продолжит остывать до -4…-9, в дневные часы — около нуля», — предупредил эксперт.

В четверг Москва столкнётся с холодным атмосферным фронтом и снегами. На столичной плитке появится снежный покров, но высота его не будет превышать 1–2 см. К выходным температура составит в сумерках до -6…-11, днём -1…-6.

По словам метеоролога, зима своё заберёт даже при такой сухой, бесснежной погоде. В заключительной декаде февраля в юго-западную часть России пожалуют балканские циклоны, которые принесут с собой снегопады в Черноземье и Поволжье. К 23 февраля там будут сугробы высотой 17–22 см, местами до 25 см, утверждает Тишковец.

Но и в Московскую область снеговые тучи найдут время заглянуть. В последние десять дней зимы выпадет 100% от декадной нормы осадков — это около 9–13 мм. Таким образом, к Дню защитника Отечества в Москве будет скромно, но уверенно лежать снег высотой 5–10 см. Если на днях вы посмотрели в окно и, вздохнув с грустью, убрали подальше любимые лыжи, то доставайте их опять и возрадуйтесь: температура по ночам будет до -9…-14, в середине дня -3…-8.

«С такой заблаговременностью прогноза есть вероятность того, что маршрут «балканца» пройдёт немного севернее, то есть ближе к столице, а значит, зима на прощание доставит москвичам больше снежных «сюрпризов». Февраль ещё не сказал своего последнего слова и «отработает» снегопадами и морозами за весь провальный сезон», — заключил специалист.