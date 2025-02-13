«Волноваться не надо»: Невестка Поргиной прокомментировала госпитализацию артистки

Госпитализация Людмилы Поргиной не была срочной, и в настоящее время артистка чувствует себя хорошо. Об этом сообщила её невестка Ирина Караченцова.

«Не надо волноваться. <...> Никаких проблем нет, она чувствует себя хорошо», — приводит 360.ru её слова.

По словам Ирины, это было плановое обследование, которое артистка проходит два раза в год.