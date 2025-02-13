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13 февраля, 10:52

«Волноваться не надо»: Невестка Поргиной прокомментировала госпитализацию артистки

Невестка Поргиной: Госпитализация артистки была плановой, а не экстренной

Людмила Поргина. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Людмила Поргина. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Госпитализация Людмилы Поргиной не была срочной, и в настоящее время артистка чувствует себя хорошо. Об этом сообщила её невестка Ирина Караченцова.

«Не надо волноваться. <...> Никаких проблем нет, она чувствует себя хорошо», — приводит 360.ru её слова.

По словам Ирины, это было плановое обследование, которое артистка проходит два раза в год.

Ранее сообщалось, что 76-летнюю вдову Николая Караченцова срочно госпитализировали из-за серьёзных проблем с лёгкими. Среди симптомов у Людмилы наблюдалась высокая температура, головокружение, сильный сухой кашель и общая слабость. В больнице артистка провела около недели, после чего вернулась домой.

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Наталья Демьянова
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