«Волноваться не надо»: Невестка Поргиной прокомментировала госпитализацию артистки
Невестка Поргиной: Госпитализация артистки была плановой, а не экстренной
Людмила Поргина. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина
Госпитализация Людмилы Поргиной не была срочной, и в настоящее время артистка чувствует себя хорошо. Об этом сообщила её невестка Ирина Караченцова.
«Не надо волноваться. <...> Никаких проблем нет, она чувствует себя хорошо», — приводит 360.ru её слова.
По словам Ирины, это было плановое обследование, которое артистка проходит два раза в год.
Ранее сообщалось, что 76-летнюю вдову Николая Караченцова срочно госпитализировали из-за серьёзных проблем с лёгкими. Среди симптомов у Людмилы наблюдалась высокая температура, головокружение, сильный сухой кашель и общая слабость. В больнице артистка провела около недели, после чего вернулась домой.