Путин пожелал удачи Богомазу на выборах губернатора Брянской области

Президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Брянской области Александру Богомазу при переизбрании на новый срок. Глава государства отметил стабильную и ритмичную работу Богомаза на этом посту.

«11 лет моей работы в должности губернатора в сентябре заканчиваются. Если вы сочтёте возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу на ваше решение», — сказал Богомаз во время видеовстречи с президентом.

Путин в ответ пожелал ему удачи, отметив, что многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются.