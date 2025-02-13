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Регион
13 февраля, 11:43

Путин пожелал удачи Богомазу на выборах губернатора Брянской области

Президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Брянской области Александру Богомазу при переизбрании на новый срок. Глава государства отметил стабильную и ритмичную работу Богомаза на этом посту.

«11 лет моей работы в должности губернатора в сентябре заканчиваются. Если вы сочтёте возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу на ваше решение», — сказал Богомаз во время видеовстречи с президентом.

Путин в ответ пожелал ему удачи, отметив, что многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются.

Напомним, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Глава региона доложил российскому лидеру о мерах защиты жителей приграничья и поддержки военнослужащих и их семей.

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Telegram/Кремль. Новости

Александра Вишнякова
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