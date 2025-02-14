«Свидания были только в моргах»: Красотка из «ритуалки» рассказала Life.ru о сложностях найти любовь В детстве Сюзанна Нахшкарян хотела стать актрисой, но непредсказуемая жизнь сделала из неё сотрудницу ритуальной службы. Как живёт и работает красотка и почему у неё есть семья на работе, но пока нет единственного любимого, читайте на Life.ru. 14 февраля, 04:00 Сюзанна Нахшкарян — сотрудница «Специализированной ритуальной службы» Санкт-Петербурга. Фото © Личный архив

В ней 155 сантиметров роста и 45 килограммов веса, а когда мужчины видят её в первый раз, то открывают рты. Они задаются вопросом: что делает эта красивая, хрупкая девушка в таком неподходящем для неё месте? Но Сюзанна прекрасно знает — она там, где и должна быть.

«Бьюти-сфера — не моё!»

В школе Сюзанна Нахшкарян хотела стать актрисой, чтобы играть на сцене в окружении тысяч зрителей, но мечте не было суждено осуществиться. Жизнь распорядилась так, что пришлось поступать в Юридическую академию, зубрить своды законов. Одновременно с учёбой она открыла собственный салон красоты. Бизнес пошёл, со временем появилась обширная база клиентов. Казалось бы, живи, работай и отдыхай в своё удовольствие. А она чувствовала, что ей чего-то не хватает. И в один прекрасный день она решила закрыть салон.

— Я тогда поняла, что это не моё, я не получаю удовольствия от владения бизнесом в бьюти-сфере, и просто захотела всё закончить, — говорит Сюзанна.

Этот шаг дался ей тяжело, Сюзанна долго раздумывала, клиенты уговаривали её не бросать бизнес. Но однажды она решилась и обрубила всё в один миг.

«Я попала в зомби-апокалипсис!»

Уже тогда она знала, чем именно хочет заниматься, — изучала рынок ритуальных услуг. Понимала, что учиться придётся многому и без поддержки не обойтись. Поэтому сразу позвонила своему знакомому, договорилась о встрече и попросила о помощи. Когда он узнал о том, что Сюзанна собирается попасть в ритуальный бизнес, то поднял её на смех.

«Ты хоть понимаешь, что это за сфера?» — спросил он, думая, что девушка хочет «поиграться», а потом бросит. Но тем не менее позвонил своему знакомому, и Сюзанну взяли в фирму ритуальных услуг. «Так я попала в настоящий зомби-апокалипсис! — вспоминает она. — За первые полгода я не заработала ничего!»









Она старалась проявлять инициативу, чтобы работодатель видел её целеустремлённость, хотела проявить себя. Машины не было, и все деньги уходили на разъезды по работе и на поездки, во время которых Сюзанна налаживала связи со специалистами ритуальной сферы, знакомилась с нужными людьми, устанавливала дружеские отношения с коллегами. «В нашей сфере связи — это очень важно!»

Наконец вместе с коллегами из компании она однажды поняла: хочется большего! Все выросли и больше не хотят стоять на одном месте, пора начинать собственный бизнес.

Новая работа Сюзанны Нахшкарян

Когда её коллеги открыли в Санкт-Петербурге «Специализированную ритуальную службу», в жизни Сюзанны началась новая страница.

Уже больше года друзья трудятся рука об руку и являются не только партнёрами по работе, но и настоящей маленькой семьёй. Сюзанна признаётся, что все коллеги — для неё очень важные люди. «Наши парни — лучшие агенты в нашей сфере!» Сама она считает, что ещё не дотягивает до их уровня, но рядом с ними и с их поддержкой может набраться опыта.

— Мы начали этот путь вместе, продолжаем идти рядом и будем всегда поддерживать друг друга, — считает Сюзанна. — Спустя три года обо мне знают все, и я чувствую, что действительно являюсь специалистом в своей сфере!

Рилсы с кладбища

Сюзанна Нахшкарян стала совладелицей ритуальной компании. Фото © Личный архив

Но Сюзанна не была бы сама собой, если бы ей всегда не хотелось большего. Идея вести блог о ритуальных услугах появилась 31 августа 2024 года. В этот день на кладбище Сюзанна с восхищением смотрела, как работает её коллега Алексей, и решила всё заснять на видео. Позже она переслала отснятый материал своей сестре. Та предложила смонтировать рилс и загрузить в «Инстаграм» (запрещённая в России организация). Так началась история её блога.

Аудитория реагировала на это по-разному. «Я ждала один негатив, а по факту большая часть людей меня поддерживала, и это меня сподвигло продолжать вести блог». Сейчас у Сюзанны больше 16 тысяч подписчиков, которые наблюдают за её жизнью и работой. Её знают сотрудники всех кладбищ города: «О, это та красивая девочка из похоронки!»

Личная жизнь королевы ритуальных услуг

При виде Сюзанны мужчины тают. Они не могут даже представить себе, что эта хрупкая девушка работает в таком недевичьем бизнесе. «Моя внешность — мой козырь! — смеется Сюзанна, — при виде меня у мужчин наступает когнитивный диссонанс!» Поэтому она обычно не говорит о том, в каком бизнесе работает, и старается не общаться с мужчинами, которых может напугать её работа.











«На самом деле работники ритуальных агентств ничем не отличаются от обычных людей и проблем со знакомствами у меня нет. У меня есть проблема другого рода — график моей работы не совпадает с графиком обычных людей».

И действительно, когда у людей выходные — Сюзанна может быть занята. Когда люди веселятся и празднуют, когда у них длительные каникулы, Сюзанна в это время работает. От этого никуда не денешься — людей нужно с достоинством похоронить, несмотря на веселье. Люди, не занятые в сфере ритуальных услуг, свыкаются с этим очень тяжело. Не понимают, что это за работа такая, график без графика. Для них это ненормально.

Сюзанна шутит, что за последние годы свидания у неё были только в моргах и на выставках ритуальных компаний. «Но это не говорит о том, что я обделена мужским вниманием, — загадочно улыбается она, — но, скорее всего, я никогда не выйду замуж за человека, занятого в другом бизнесе, не из «ритуалки». Это из разряда фантастики!»

Правда, девушка тут же подчёркивает, что пока замуж не собирается, потому что уже расставила приоритеты. На первом месте у неё — работа.