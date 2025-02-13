Протоиерей поддержал идею закрыть «матерящие» бары, а Милонов пригрозил психушкой их посетителям

Предложение запретить бары, фишкой которых является оскорбление клиентов со стороны персонала, поддержали и законодатели, и представители РПЦ. Так, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов в беседе с Life.ru выразил мнение, что существование таких заведений противоречит принципам многовековой культуры нашего народа, в которой личность человека является ценностью. А нецензурная брань, которая, по словам протоиерея, раньше считалась проявлением психических отклонений, сегодня начинает восприниматься как нечто нормальное и преподносится как уникальное рекламное предложение.

Раньше такие отклонения лечились определёнными способами, а теперь их пытаются представить как необходимость или даже как элемент здорового образа жизни для определённой категории граждан. Но мы же понимаем, что любая болезнь заразна, в том числе и психическая. Мы должны оберегать общество от подобных «болезней». Тем более, это не является жизненно важной необходимостью для любого человека. Нужно учиться сдерживать себя. Любая агрессия, даже в форме игры, всегда приводит к ещё большим проблемам для всех. протоиерей Константин Харитонов

Собеседник Life.ru убеждён, что государство должно заботиться о чистоте нашего языка и о воспитании подрастающего поколения в духе культуры, которая формировалась веками. А если изменить этот культурный код, заключил протиерей, это приведёт к страшным последствиям.

«Это как авария на атомной электростанции: неправильное расщепление приводит к взрыву. Так и здесь — изменения внутри общества могут привести к «взрывам» и хаосу», — резюмировал Константин Харитонов.

Схожую точку зрения в беседе с Life.ru озвучил и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, подобные бары, где матерят клиентов, должны быть запрещены хотя бы на том основании, что они нарушают правила торговли. Но это не единственная претензия к ним.

С другой стороны, надо понимать, что люди, которые ходят в такие бары, нуждаются в психиатрической помощи. Потому что это ненормальные люди, которым нужно не в бары ходить, а в больнице лежать, таблетки пить. Потому что у них такие наклонности, что завтра они могут там кого-нибудь расчленить. Сегодня обматерят, а завтра расчленят, в Петербурге, например. депутат Госдумы Виталий Милонов