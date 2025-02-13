Протоиерей поддержал идею закрыть «матерящие» бары, а Милонов пригрозил психушкой их посетителям
Запрет баров с матерящимися сотрудниками поддержали в РЦП и в Госдуме
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Предложение запретить бары, фишкой которых является оскорбление клиентов со стороны персонала, поддержали и законодатели, и представители РПЦ. Так, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов в беседе с Life.ru выразил мнение, что существование таких заведений противоречит принципам многовековой культуры нашего народа, в которой личность человека является ценностью. А нецензурная брань, которая, по словам протоиерея, раньше считалась проявлением психических отклонений, сегодня начинает восприниматься как нечто нормальное и преподносится как уникальное рекламное предложение.
Раньше такие отклонения лечились определёнными способами, а теперь их пытаются представить как необходимость или даже как элемент здорового образа жизни для определённой категории граждан. Но мы же понимаем, что любая болезнь заразна, в том числе и психическая. Мы должны оберегать общество от подобных «болезней». Тем более, это не является жизненно важной необходимостью для любого человека. Нужно учиться сдерживать себя. Любая агрессия, даже в форме игры, всегда приводит к ещё большим проблемам для всех.
протоиерей Константин Харитонов
Собеседник Life.ru убеждён, что государство должно заботиться о чистоте нашего языка и о воспитании подрастающего поколения в духе культуры, которая формировалась веками. А если изменить этот культурный код, заключил протиерей, это приведёт к страшным последствиям.
«Это как авария на атомной электростанции: неправильное расщепление приводит к взрыву. Так и здесь — изменения внутри общества могут привести к «взрывам» и хаосу», — резюмировал Константин Харитонов.
Схожую точку зрения в беседе с Life.ru озвучил и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, подобные бары, где матерят клиентов, должны быть запрещены хотя бы на том основании, что они нарушают правила торговли. Но это не единственная претензия к ним.
С другой стороны, надо понимать, что люди, которые ходят в такие бары, нуждаются в психиатрической помощи. Потому что это ненормальные люди, которым нужно не в бары ходить, а в больнице лежать, таблетки пить. Потому что у них такие наклонности, что завтра они могут там кого-нибудь расчленить. Сегодня обматерят, а завтра расчленят, в Петербурге, например.
депутат Госдумы Виталий Милонов
Ранее 13 февраля, в День русского мата, лидер Общероссийского общественного движения «Россия православная», депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов заявил, что возьмётся за питейные заведения, фишкой которых является оскорбление клиентов со стороны персонала. Он уверен, что это подрывает основы морали и этики, а также ущемляет человеческое достоинство.