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Регион
13 февраля, 15:50
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Путин объявил благодарность дочери Кадырова

Карина Кадырова во время Всемирного фестиваля молодежи. Ожидается, что фестиваль, который проходит с 1 по 7 марта, посетят 20 тыс. российских и иностранных участников. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Карина Кадырова во время Всемирного фестиваля молодежи. Ожидается, что фестиваль, который проходит с 1 по 7 марта, посетят 20 тыс. российских и иностранных участников. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил признательность Карине Кадыровой, первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики. Соответствующий указ подписан главой государства в четверг, 13 февраля.

«Объявить благодарность президента РФ Карине Кадыровой, первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министру Чеченской Республики», — говорится в документе.

А ранее директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в ходе своей поездки в Грозный наградил Рамзана Кадырова медалью «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов».

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Алексей Берковиц
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