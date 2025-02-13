Путин объявил благодарность дочери Кадырова
Карина Кадырова во время Всемирного фестиваля молодежи. Ожидается, что фестиваль, который проходит с 1 по 7 марта, посетят 20 тыс. российских и иностранных участников. Фото © Александр Рюмин/ТАСС
Президент России Владимир Путин выразил признательность Карине Кадыровой, первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики. Соответствующий указ подписан главой государства в четверг, 13 февраля.
«Объявить благодарность президента РФ Карине Кадыровой, первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министру Чеченской Республики», — говорится в документе.
А ранее директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в ходе своей поездки в Грозный наградил Рамзана Кадырова медалью «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов».