Кадыров стал обладателем медали ФССП за вклад в развитие судебной системы

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в ходе своей поездки в Грозный наградил Рамзана Кадырова медалью «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов». Об этом сообщил глава Чечни в своём телеграм-канале.

Главный судебный пристав РФ Аристов наградил Кадырова медалью «За вклад в развитие ФССП». Фото © Telegram / Kadyrov_95

Кадыров уточнил, что на встрече обсуждалась работа УФССП в республике, а также участие региона в спецоперации на Украине. Политик отметил, что в завершение беседы Аристов вручил ему награду, а он, в свою очередь, преподнёс подарком памятную картину.

«Я выражаю искренние слова благодарности Дмитрию Васильевичу за визит в нашу республику и всё, что он делает для повышения эффективности работы регионального управления судебных приставов. Уверен, наша дальнейшая совместная работа в этом направлении принесёт хорошие результаты», — подчеркнул чеченский лидер.