В центре Грозного поставили ящик для обращений к Кадырову
В Чеченской республике установили специальный ящик для обращений к Рамзану Кадырову. Обложка © Telegram / Ахмед Дудаев
В центре Грозного появился специальный ящик для обращений к главе Чечни Рамзану Кадырову. Все собранные письма будут озвучены в прямом эфире 4 декабря, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Все желающие могут оставить обращение к главе Чечни, из озвучат в прямом эфире. Видео © Telegram / Ахмед Дудаев
«4 декабря жители Чеченской Республики получат возможность напрямую обратиться к Главе ЧР, Герою России, моему дорогому брату Рамзану Ахматовичу Кадырову в рамках традиционной прямой линии», — написал Дудаев.
По словам министра, Рамзан Кадыров придаёт большое значение интересам народа, сосредотачивая усилия на улучшении качества жизни и развитии республики. Дудаев отметил, что такой формат взаимодействия подчёркивает открытость руководства и его готовность к диалогу с гражданами, а также демонстрирует внимание к их потребностям и инициативам.
А ранее Life.ru рассказывал о том, что в ближайшее время состоится и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Она пройдёт во второй половине декабря. Ежегодную пресс-конференцию решили совместить с элементами прямой линии. Глава государства сможет ответить на вопросы граждан, а также российских и зарубежных журналистов.