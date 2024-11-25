В центре Грозного поставили ящик для обращений к Кадырову

В центре Грозного появился специальный ящик для обращений к главе Чечни Рамзану Кадырову. Все собранные письма будут озвучены в прямом эфире 4 декабря, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Все желающие могут оставить обращение к главе Чечни, из озвучат в прямом эфире. Видео © Telegram / Ахмед Дудаев

«4 декабря жители Чеченской Республики получат возможность напрямую обратиться к Главе ЧР, Герою России, моему дорогому брату Рамзану Ахматовичу Кадырову в рамках традиционной прямой линии», — написал Дудаев.

По словам министра, Рамзан Кадыров придаёт большое значение интересам народа, сосредотачивая усилия на улучшении качества жизни и развитии республики. Дудаев отметил, что такой формат взаимодействия подчёркивает открытость руководства и его готовность к диалогу с гражданами, а также демонстрирует внимание к их потребностям и инициативам.