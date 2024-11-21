Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на прямую линию Путина
Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в один из четвергов декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь. Четверг, да, традиционно», — приводит его слова ТАСС.
Кремль также собирается пригласить на мероприятие средства массовой информации из недружественных стран, работающим в России, так как относится к ним с уважением.
«Многие из них действительно пытаются хоть как-то претендовать на сбалансированность в подаче информации. Не у всех это получается, но тем не менее мы им в этом пытаемся помогать», — добавил Песков.
Ранее Песков уточнял, что прямая линия и ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится во второй половине декабря. В ходе мероприятия Путин подробно ответит на вопросы граждан, а также российских и зарубежных журналистов.