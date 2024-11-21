Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на прямую линию Путина

Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в один из четвергов декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь. Четверг, да, традиционно», — приводит его слова ТАСС.

Кремль также собирается пригласить на мероприятие средства массовой информации из недружественных стран, работающим в России, так как относится к ним с уважением.

«Многие из них действительно пытаются хоть как-то претендовать на сбалансированность в подаче информации. Не у всех это получается, но тем не менее мы им в этом пытаемся помогать», — добавил Песков.