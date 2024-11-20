Песков высказался о корректировке графика Путина после ударов ракетами ATACMS

Рабочее расписание Владимира Путина не менялось после ударов украинской армии ракетами ATACMS по Брянской области. Российский президент, как и раньше, посвящает вопросам спецоперации по несколько часов в день. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

«Президент, верховный главнокомандующий — мы говорили об этом множество раз — много часов в день ежедневно посвящает, конечно же, теме проведения специальной военной операции: получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры и так далее, поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента», — отметил представитель Кремля.