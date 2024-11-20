Песков высказался о корректировке графика Путина после ударов ракетами ATACMS
Песков заявил, что график Путина не поменялся после ударов ВСУ ракетами ATACMS
Рабочее расписание Владимира Путина не менялось после ударов украинской армии ракетами ATACMS по Брянской области. Российский президент, как и раньше, посвящает вопросам спецоперации по несколько часов в день. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
«Президент, верховный главнокомандующий — мы говорили об этом множество раз — много часов в день ежедневно посвящает, конечно же, теме проведения специальной военной операции: получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры и так далее, поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента», — отметил представитель Кремля.
Что до других мероприятий — все они проходят у главы государства по плану, заключил Песков, отвечая на вопрос о возможных изменениях в графике Путина после удара ATACMS по Брянской области.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что 19 ноября ВСУ ударили впервые американскими ракетами ATACMS по территории РФ. Эти сведения уже подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что пять снарядов были сбиты, один был повреждён и упал в Брянской области, не нанеся ущерба. По данным британского The Times, у ВСУ в распоряжении около 50 таких ракет. Украинская атака отозвалась мощными ответными ударами ВС РФ по объектам в Киеве и области.
Life.ru