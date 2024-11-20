В США подсчитали, насколько хватит переданных ВСУ ракет ATACMS
Forbes: У Украины могут закончиться запасы ракет ATACMS к концу января 2025 года
На Украине запасы американских ракет ATACMS очень ограничены, поэтому если новый президент США Дональд Трамп урежет военную помощь Киеву, то ВСУ не смогут обстреливать никакие цели в России. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«К концу января возможны или даже вероятны два события. У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение украинцам использовать оружие американского производства по целям в России», — пояснил он.
По его данным, сейчас киевский режим располагает примерно 50 единицами таких дальнобойных ракет, при этом часть из них уже была применена в боевых действиях. Обозреватель напомнил, что даже сама американская армия ещё в полной мере не оснащена подобным вооружением, поэтому дальнейшие поставки Киеву остаются под вопросом.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что 19 ноября ВСУ ударили впервые американскими ракетами ATACMS по российской территории. Эти данные подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что пять снарядов были сбиты, один был повреждён и упал в Брянской области, не нанеся ущерба. По данным британского The Times, у ВСУ в распоряжении около 50 таких ракет. Украинская атака отозвалась мощными ответными ударами ВС РФ по объектам в Киеве и области.
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