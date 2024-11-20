В США подсчитали, насколько хватит переданных ВСУ ракет ATACMS

На Украине запасы американских ракет ATACMS очень ограничены, поэтому если новый президент США Дональд Трамп урежет военную помощь Киеву, то ВСУ не смогут обстреливать никакие цели в России. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«К концу января возможны или даже вероятны два события. У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение украинцам использовать оружие американского производства по целям в России», — пояснил он.