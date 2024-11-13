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Регион
13 ноября, 08:55

В Кремле раскрыли, когда состоится прямая линия Путина

Песков: Прямая линия Путина пройдёт во второй половине декабря

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Прямую линию и ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в этом году тоже совместят, они состоятся во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещённый формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии», — отметил представитель Кремля.

В ходе мероприятия Путин подробно ответит на вопросы граждан, а также российских и зарубежных журналистов.

Названа фраза Путина с прямой линии, которая заставила "всех задуматься"
Названа фраза Путина с прямой линии, которая заставила "всех задуматься"

В прошлом году прямая линия, совмещённая с пресс-конференцией президента России Владимира Путина, состоялась 14 декабря. Мероприятие, в ходе которого глава государства ответил на вопросы россиян, длилось более четырёх часов. Так, российский лидер отметил хороший запас прочности экономики нашей страны для дальнейшего развития, а также заявил, что ежегодно новые регионы будут получать на восстановление по триллиону рублей. Кроме того, президент обратил внимание на исторически низкую безработицу. Посмотрели прямую линию президента более 63% телезрителей.

Александра Вишнякова
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