В Кремле раскрыли, когда состоится прямая линия Путина
Песков: Прямая линия Путина пройдёт во второй половине декабря
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Прямую линию и ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в этом году тоже совместят, они состоятся во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещённый формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии», — отметил представитель Кремля.
В ходе мероприятия Путин подробно ответит на вопросы граждан, а также российских и зарубежных журналистов.
В прошлом году прямая линия, совмещённая с пресс-конференцией президента России Владимира Путина, состоялась 14 декабря. Мероприятие, в ходе которого глава государства ответил на вопросы россиян, длилось более четырёх часов. Так, российский лидер отметил хороший запас прочности экономики нашей страны для дальнейшего развития, а также заявил, что ежегодно новые регионы будут получать на восстановление по триллиону рублей. Кроме того, президент обратил внимание на исторически низкую безработицу. Посмотрели прямую линию президента более 63% телезрителей.