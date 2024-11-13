В Кремле раскрыли, когда состоится прямая линия Путина

Прямую линию и ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в этом году тоже совместят, они состоятся во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещённый формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии», — отметил представитель Кремля.