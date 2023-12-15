"Ключевая фраза была сказана нашим президентом Владимиром Путиным. О том, что Одесса — русский город. Это заставляет нас всех задуматься. Видимо, есть ещё какие-то планы, о которых мы пока можем только догадываться", — сказал парламентарий в беседе с "Царьградом" .

Он отметил, что в последнее время западные страны сменили риторику и намекают на то, что готовы к переговорам с Россией. Однако вопрос лишь в том, с чего они взяли, что Москва в нынешних условиях согласится возобновить контакты. Парламентарий напомнил и о ключевых требованиях, которые неоднократно повторял глава МИД РФ Сергей Лавров во время визитов за границу. В частности, речь идёт о демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Незалежной. Вот когда Украина станет такой, тогда уже "можно и поговорить", резюмировал Луговой.