Названа фраза Путина с прямой линии, которая заставила "всех задуматься"
Депутат Луговой назвал ключевую фразу Путина с прямой линии
Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции назвал Одессу русским городом. Как считает депутат Госдумы Андрей Луговой, данная фраза главы государства является ключевой, ведь она заставила задуматься буквально всех.
"Ключевая фраза была сказана нашим президентом Владимиром Путиным. О том, что Одесса — русский город. Это заставляет нас всех задуматься. Видимо, есть ещё какие-то планы, о которых мы пока можем только догадываться", — сказал парламентарий в беседе с "Царьградом".
Он отметил, что в последнее время западные страны сменили риторику и намекают на то, что готовы к переговорам с Россией. Однако вопрос лишь в том, с чего они взяли, что Москва в нынешних условиях согласится возобновить контакты. Парламентарий напомнил и о ключевых требованиях, которые неоднократно повторял глава МИД РФ Сергей Лавров во время визитов за границу. В частности, речь идёт о демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Незалежной. Вот когда Украина станет такой, тогда уже "можно и поговорить", резюмировал Луговой.
Как сообщал Лайф, 14 декабря в Гостином Дворе прошла совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подвёл итоги года и ответил на вопросы жителей страны. Совмещённая прямая линия и пресс-конференция Путина длилась 4 часа 4 минуты. Одной из главных тем стала специальная военная операция (СВО).