Мужчины-Козероги в топе, а Девы — красный флаг: Названы астрологические предпочтения одиноких россиянок

Московские брачные агентства отмечают интересную тенденцию: женщины всё чаще ищут партнёров, ориентируясь на их астрологические характеристики. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист столичного брачного агентства Мария Матющенко.

Многие организации сегодня даже стали предлагать клиентам возможность подобрать пару, основываясь на астрологии. Чтобы проверить «звёздную» совместимость, достаточно предоставить информацию о дате, месте и времени рождения.

«Чаще всего девушки откликаются на анкеты Козерогов, а вот Дев обходят стороной. Остерегаются и Водолеев — их считают слишком непостоянными для брака», — поделилась Матюшенко.