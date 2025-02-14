Мужчины-Козероги в топе, а Девы — красный флаг: Названы астрологические предпочтения одиноких россиянок
Эксперт Матющенко: Россиянки чаще ищут мужчин-Козерогов, а Дев обходят стороной
Московские брачные агентства отмечают интересную тенденцию: женщины всё чаще ищут партнёров, ориентируясь на их астрологические характеристики. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист столичного брачного агентства Мария Матющенко.
Многие организации сегодня даже стали предлагать клиентам возможность подобрать пару, основываясь на астрологии. Чтобы проверить «звёздную» совместимость, достаточно предоставить информацию о дате, месте и времени рождения.
«Чаще всего девушки откликаются на анкеты Козерогов, а вот Дев обходят стороной. Остерегаются и Водолеев — их считают слишком непостоянными для брака», — поделилась Матюшенко.
А в преддверии Дня всех влюблённых в России вырос спрос на так называемых подставных партнёров. За отдельную плату авторы таких услуг готовы посетить с клиентами ресторан, сделать селфи и даже подарить им цветы.
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