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14 февраля, 03:30

«Огромный спрос»: Россиянки начали брать мужчин в аренду на 14 февраля

В России вырос спрос на подставных партнёров перед 14 февраля

Одинокие россияне в преддверии Дня святого Валентина начали активно искать подставных компаньонов, чтобы не проводить 14 февраля в одиночестве. Больше всего таких услуг предоставляют мужчины, выяснил портал «Страсти». Главное условие — никакого интима, рассказали изданию авторы необычных предложений.

«Услуга пользуется огромным спросом. Я сам такого не ожидал. В основном, хотят побесить бывшего, сделать совместные фотографии, селфи, чтобы букет подарил. Была одна дама — хотела получить 501 розу, потом полететь в Питер, там пойти в ресторан, отель и потом опять вернуться в Москву», — поделился один из подставных женихов.

Стоимость услуг варьируется. Так, появление партнёра в сторис обойдётся клиенту в сумму 1,5-15 тысяч рублей. А вот получить в подарок букет стоит всего две-три тысячи, не считая цены самих цветов.

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Провести 14 февраля на позитивной волне можно и в одиночестве, рассказывал Life.ru ранее. Для этого достаточно воспользоваться одним из психологических лайфхаков.

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Shutterstock / FOTODOM / G-Stock Studio

Тимур Хингеев
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