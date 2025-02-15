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15 февраля, 10:23

В колонии «Белый медведь» на Ямале заключённый зашил себе рот

Заключённый колонии «Белый медведь» в ЯНАО зашил себе рот нитками в знак протеста. На отчаянный шаг, по данным SHOT, пошёл некто Фуат Г. из Кургана, осуждённый на 13 лет по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Приговор Фуату вынесли в 2016 году, а позже этапировали в ямальскую колонию. Там он неоднократно подавал апелляции, требуя смягчения приговора, однако все они отклонялись. Параллельно заключённый отказывался работать на производстве и пытался саботировать режим.

В минувшую среду он зашил себе рот нитками. Мужчину экстренно госпитализировали, а в колонии теперь проводится проверка.

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ИК-8 «Белый медведь» расположена в Лабытнанги. Сюда попадают, как правило, «первоходы» — впервые осуждённые мужчины. В «Белом медведе» их около семисот. Они судимы большей частью за преступления, связанные с наркотиками: хранение, сбыт. И за преступления против жизни и здоровья граждан.

Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM / Ermolaev Alexander

Марина Фещенко
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