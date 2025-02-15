В колонии «Белый медведь» на Ямале заключённый зашил себе рот

Заключённый колонии «Белый медведь» в ЯНАО зашил себе рот нитками в знак протеста. На отчаянный шаг, по данным SHOT, пошёл некто Фуат Г. из Кургана, осуждённый на 13 лет по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Приговор Фуату вынесли в 2016 году, а позже этапировали в ямальскую колонию. Там он неоднократно подавал апелляции, требуя смягчения приговора, однако все они отклонялись. Параллельно заключённый отказывался работать на производстве и пытался саботировать режим.

В минувшую среду он зашил себе рот нитками. Мужчину экстренно госпитализировали, а в колонии теперь проводится проверка.