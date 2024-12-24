Трое осуждённых сбежали из уральской колонии, на их поиски подняли полицию и ФСИН
Трое осуждённых сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле
Трое осуждённых сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле. По данным SHOT, их сейчас ищут более 20 сотрудников.
Всё произошло накануне вечером. Нарушители совершили побег из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле, сломав решётку на окне. Все они отбывали наказание исправительными работами. Отсутствие осуждённых заметили в десятом часу вечера. Это:
— Торопов Д., 37 лет (кража);
— Грачёв А., 29 лет (уничтожение имущества);
— Колбин А., 36 лет (кража).
Сейчас полицейские и сотрудники ФСИН прочёсывают Нижний Тагил и окрестности в поисках беглецов.
А 26 октября шестеро заключённых из ИК-2 под Липецком сбежали через собственноручно вырытый 60-метровый туннель. Преступники отбывали срок по статьям о сбыте наркотиков, изнасилованиях и педофилии. По мнению следствия, у преступников был сообщник в ИК, который прикрывал их во время создания подкопа. Всех беглецов уже поймали.
Kandinsky 3.1 / Life.ru