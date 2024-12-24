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24 декабря, 06:28

Трое осуждённых сбежали из уральской колонии, на их поиски подняли полицию и ФСИН

Трое осуждённых сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле

Трое осуждённых сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле. По данным SHOT, их сейчас ищут более 20 сотрудников.

Всё произошло накануне вечером. Нарушители совершили побег из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле, сломав решётку на окне. Все они отбывали наказание исправительными работами. Отсутствие осуждённых заметили в десятом часу вечера. Это:

— Торопов Д., 37 лет (кража);

— Грачёв А., 29 лет (уничтожение имущества);

— Колбин А., 36 лет (кража).

Сейчас полицейские и сотрудники ФСИН прочёсывают Нижний Тагил и окрестности в поисках беглецов.

На надзирателей липецкого ИК завели дело из-за побега группы насильников и педофилов
На надзирателей липецкого ИК завели дело из-за побега группы насильников и педофилов

А 26 октября шестеро заключённых из ИК-2 под Липецком сбежали через собственноручно вырытый 60-метровый туннель. Преступники отбывали срок по статьям о сбыте наркотиков, изнасилованиях и педофилии. По мнению следствия, у преступников был сообщник в ИК, который прикрывал их во время создания подкопа. Всех беглецов уже поймали.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Андрей Бражников
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