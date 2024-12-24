Трое осуждённых сбежали из уральской колонии, на их поиски подняли полицию и ФСИН

Трое осуждённых сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле. По данным SHOT, их сейчас ищут более 20 сотрудников.

Всё произошло накануне вечером. Нарушители совершили побег из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле, сломав решётку на окне. Все они отбывали наказание исправительными работами. Отсутствие осуждённых заметили в десятом часу вечера. Это:

— Торопов Д., 37 лет (кража); — Грачёв А., 29 лет (уничтожение имущества); — Колбин А., 36 лет (кража).