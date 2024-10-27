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27 октября, 11:44

На надзирателей липецкого ИК завели дело из-за побега группы насильников и педофилов

Дело о халатности заведено против работников липецкого ИК-2, откуда сбежали зэки

Следствие возбудило уголовное дело о халатности в отношении сотрудников колонии в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключённых. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

«Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег. (ст.293 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Следователи подозревают работников ИК в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

Один подстрелен: Задержанные зэки из липецкой ИК на камеру выдали маршрут побега из России
Один подстрелен: Задержанные зэки из липецкой ИК на камеру выдали маршрут побега из России

Напомним, 26 октября шестеро заключённых из ИК-2 под Липецком сбежали через собственноручно вырытый 60-метровый туннель. Преступники отбывали срок по статьям о сбыте наркотиков, изнасилованиях и педофилии. Пятеро сбежавших были пойманы, шестого ищут. По мнению следствия, у преступников был сообщник в ИК, который прикрывал их во время создания подкопа.

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Татьяна Миссуми
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