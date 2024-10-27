На надзирателей липецкого ИК завели дело из-за побега группы насильников и педофилов
Дело о халатности заведено против работников липецкого ИК-2, откуда сбежали зэки
Следствие возбудило уголовное дело о халатности в отношении сотрудников колонии в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключённых. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.
«Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег. (ст.293 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.
Следователи подозревают работников ИК в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.
Напомним, 26 октября шестеро заключённых из ИК-2 под Липецком сбежали через собственноручно вырытый 60-метровый туннель. Преступники отбывали срок по статьям о сбыте наркотиков, изнасилованиях и педофилии. Пятеро сбежавших были пойманы, шестого ищут. По мнению следствия, у преступников был сообщник в ИК, который прикрывал их во время создания подкопа.
Telegram / Липецк с огоньком