На надзирателей липецкого ИК завели дело из-за побега группы насильников и педофилов

Следствие возбудило уголовное дело о халатности в отношении сотрудников колонии в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключённых. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

«Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег. (ст.293 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.