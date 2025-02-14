Аэропорт Перми временно закрыт на приём и вылет воздушных судов

Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и вылет воздушных судов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба авиаузла.

«Сегодня в 14:30 самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы», — сообщили в аэропорту.

На запасные аэродромы отправлены два рейса, один следовал в Екатеринбург, второй — в Ижевск. Об открытии аэропорта Большое Савино обещают сообщить дополнительно.