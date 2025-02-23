«Эвакуация души». Как нанороботы сделают людей бессмертными Футуролог высказал смелую идею о с трудом вообразимых возможностях технологического развития человеческой цивилизации. 22 февраля, 21:25 Учёный назвал способ достижения бессмертия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Технологии будущего способны подарить человеку бессмертие, заявил член Ассоциации футурологов и Российского философского общества Александр Кононов. Он объяснил, что важнейшая задача в этом смысле — сохранить личность человека после прекращения жизнедеятельности его тела.

— Возможно, удастся создать технологии эвакуации личности из гибнущего тела. Например, с помощью нанороботов, — предположил кандидат технических наук.

Футуролог рассказал, что совокупность множества роботов размером с молекулу способна перехватить всю информацию из мозга человека и искусственно воссоздать его мыслительный процесс.

— Мы с вами мыслим с помощью физико-химических и физико-биологических процессов, и, если мы исходим из этого, эти процессы могут быть воспроизведены искусственным образом. Нанороботы перехватывают весь функционал, и, когда естественный мозг перестаёт работать, они перехватывают его сознание и человек даже не замечает, что раньше он мыслил с помощью биохимических и биофизических реакций, а продолжает мыслить с помощью нанороботов. То есть это реализация концепции души, — подчеркнул Александр Кононов.

Кандидат наук напомнил, что выдающийся русский философ XIX столетия Николай Фёдоров считал достижение бессмертия одной из главных задач человечества. По мнению Александра Кононова, в XXI веке наука уже приближается к тому, чтобы сделать это технически возможным.

Множество роботов размером с молекулу способны перехватить всю информацию из мозга человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Niphon Subsri

Футоролог также считает, что перед человечеством стоит задача космического пространства. Он заверяет, что эта задача обозначена ещё в древние времена в том числе в религиозных текстах.

— В одной из глав Евангелия от Матфея Иисус говорит, что Царствие Божие будет возможным только после того, как оно будет распространено на всю Вселенную. То есть де-факто в Библии поставлена задача космической экспансии, — поделился член Российского философского общества.

Он также уверен, что людям будущего предстоит научиться управлять пространством-временем и это не является невозможным. По мнению кандидата технических наук, ключ к пониманию того, как это сделать, нужно искать в физике квантовых частиц.

Авторы Адель Романенкова