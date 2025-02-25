«Мир будет зависеть от нас». Как изменение климата сделает Россию глобальной «житницей» Футуролог поделился с Life.ru своим видением будущего страны в условиях глобального потепления. 24 февраля, 21:27 Футуролог назвал Россию будущей «глобальной житницей». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piyaset

Потепление климата создаст России огромные возможности для развития сельского хозяйства, уверен член Ассоциации футурологов, кандидат технических наук Александр Кононов.

— До сих пор мы были зоной в значительной степени рискованного земледелия, а станем просто самой лучшей житницей, которая будет кормить, по сути, всю цивилизацию. От нас будет зависеть весь мир, — считает футуролог.

Отметим, что в основном глобальное потепление рассматривают в контексте многочисленных серьёзных угроз: усиления стихийных бедствий, опустынивания южных регионов России. А самой большой опасностью изменения климата для нашей страны считают таяние многолетней мерзлоты, которая занимает больше половины российской территории.

Деградация мерзлоты неизбежно означает проседание почвы, а значит, потерю устойчивости всевозможных зданий и конструкций. Кроме того, в мерзлотной земле хранятся огромные массы метана, которые по мере таяния будут высвобождаться, поступать в атмосферу и усиливать парниковый эффект. Тем не менее Александр Кононов выразил надежду, что после преодоления трудного переходного периода человечество адаптируется к новым условиям, а в России в конце концов начнёт ощущаться и польза от глобальных изменений.

Авторы Адель Романенкова