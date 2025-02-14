Шольц заявил о желании уйти из политики после отставки

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о своём намерении уйти из политики после завершения срока на посту главы правительства. Однако он отметил, что его основной план заключается в том, чтобы быть вновь избранным канцлером.

«Да. Я думаю, что это закончится позже, чем некоторые предполагают, но, с моей точки зрения, после этого не должно быть ничего другого. Мне выпала честь делать что-то для своей страны на протяжении многих лет, и я надеюсь, что смогу делать это ещё долгое время, но после этого настанет время снова стать обычным гражданином», — ответил он в подкасте Jung Naiv.

Шольц также отметил, что путь экс-канцлера Герхарда Шредера, который занимал различные должности после завершения своего срока на посту главы правительства, для него неприемлем.