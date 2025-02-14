Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Юрия Напсо

Совет Государственной Думы обсудит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Комиссия по регламенту подготовила соответствующие рекомендации, так как депутат не выполняет свои обязанности, отсутствуя на пленарных заседаниях и заседаниях комитета.

Пресс-служба добавила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии по регламенту изучить данный вопрос, поскольку Юрий Напсо не участвует в работе Думы уже около двух лет и находится за пределами страны.