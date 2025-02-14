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14 февраля, 14:39

Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Юрия Напсо

Депутат Госдумы Юрий Напсо. Фото © Станислав Красильников/ТАСС

Депутат Госдумы Юрий Напсо. Фото © Станислав Красильников/ТАСС

Совет Государственной Думы обсудит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Комиссия по регламенту подготовила соответствующие рекомендации, так как депутат не выполняет свои обязанности, отсутствуя на пленарных заседаниях и заседаниях комитета.

Пресс-служба добавила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии по регламенту изучить данный вопрос, поскольку Юрий Напсо не участвует в работе Думы уже около двух лет и находится за пределами страны.

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Марина Фещенко
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