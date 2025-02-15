«Что-то первобытное»: Сваха объяснила тягу женщин к «хулигану» Марату Башарову
Сваха Осипова: Марат Башаров влюбляет в себя женщин из-за образа «плохого парня»
Марат Башаров. Обложка © Life.ru
Актёр и телеведущий Марат Башаров неоднократно становился героем, а точнее антигероем скандалов, связанных с женщинами. Тем не менее, после конфликтных ситуаций звезде удавалось находить новых дам. Чем артист привлекает представительниц прекрасного пола, объяснила сваха Анна Осипова.
«Мой ответ — его невероятная мужская харизма и очарование «плохого парня». Не секрет, что хорошие девочки всегда отдают предпочтение хулиганам, нежели хорошим парням. <...> В этом есть что-то первобытное, на уровне глубинных инстинктов», — подчеркнула эксперт.
Она также отметила в беседе с порталом «Страсти», что Марат Башаров легко заводит новые отношения после скандалов, потому что его избранницы надеются, мол, он изменится и не будет вести себя так же, как и с предыдущими женщинами.
Напомним, в 2014 году Марат Башаров избил свою жену Екатерину Архарову, после чего супруги подали на развод. В 2016 году актёр впервые вывел в свет новую возлюбленную на 9-м месяце беременности. Через два года Марат Башаров избил новую жену, сломав ей нос, в итоге брак опять распался. Тем не менее, в 2023 году молодая актриса рассекретила помолвку с Маратом Башаровым.