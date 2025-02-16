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16 февраля, 02:56

Россиянам на живом примере рассказали о ремонте кухни, на который уйдёт не больше 5 тысяч рублей

Тюменка рассказала, как сделала ремонт кухни своими руками за 4,5 тысячи рублей

Жительница Тюмени поделилась опытом бюджетного ремонта кухни своими руками. Она отметила, что с помощью качественных товаров с интернет-магазина и поддержки друзей можно легко обновить интерьер, не потратив много денег.

Кухня была отремонтирована в 2016 году, и за это время её дизайн устарел, а яркие фиолетовые акценты стали раздражать.

«Сначала я планировала покрасить яркие элементы, но у меня не было опыта в шлифовке. Я решила использовать специальную пленку с маркетплейса», — рассказала она РИА «ФедералПресс».

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Поиск оттенков и изучение отзывов заняло несколько часов. В итоге она заказала зелёную матовую пленку ПВХ и самоклеящиеся рулоны, а также обезжириватель. Для работы нужны были валик, кисти, шуруповёрт, канцелярский нож, тряпки, стремянка, рулетка и карандаш. Она решила обновить только одну стену, купив бело-серые обои со скидкой.

Обои поклеили самостоятельно, пригласив опытного друга. Перед наклеиванием стену смочили горячей водой и разобрали электрические розетки. На поклейку обоев у них ушёл день.

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На кухонные дверцы они также решили наклеить пленку самостоятельно. Сначала убрали двери, затем тщательно обработали поверхность. Процесс приклеивания пленки занял несколько часов. Труднее всего было работать с длинными панелями, но они справились с этой задачей, хотя иногда приходилось переклеивать пленку. Если образовывались пузыри, их можно было устранить с помощью иглы и фена.

В итоге весь косметический ремонт обошелся в 4357 рублей и занял три неполных дня.

Ранее Life.ru собрал еврейские лайфхаки для почти бесплатных путешествий по Европе. Отметим, что дешёвые путешествия — это не миф, а реальность, если знать несколько хитростей.

Обложка ©

freepik/wayhomestudio

Лия Мурадьян
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