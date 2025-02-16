Россиянам на живом примере рассказали о ремонте кухни, на который уйдёт не больше 5 тысяч рублей

Жительница Тюмени поделилась опытом бюджетного ремонта кухни своими руками. Она отметила, что с помощью качественных товаров с интернет-магазина и поддержки друзей можно легко обновить интерьер, не потратив много денег.

Кухня была отремонтирована в 2016 году, и за это время её дизайн устарел, а яркие фиолетовые акценты стали раздражать.

«Сначала я планировала покрасить яркие элементы, но у меня не было опыта в шлифовке. Я решила использовать специальную пленку с маркетплейса», — рассказала она РИА «ФедералПресс».

Поиск оттенков и изучение отзывов заняло несколько часов. В итоге она заказала зелёную матовую пленку ПВХ и самоклеящиеся рулоны, а также обезжириватель. Для работы нужны были валик, кисти, шуруповёрт, канцелярский нож, тряпки, стремянка, рулетка и карандаш. Она решила обновить только одну стену, купив бело-серые обои со скидкой.

Обои поклеили самостоятельно, пригласив опытного друга. Перед наклеиванием стену смочили горячей водой и разобрали электрические розетки. На поклейку обоев у них ушёл день.

На кухонные дверцы они также решили наклеить пленку самостоятельно. Сначала убрали двери, затем тщательно обработали поверхность. Процесс приклеивания пленки занял несколько часов. Труднее всего было работать с длинными панелями, но они справились с этой задачей, хотя иногда приходилось переклеивать пленку. Если образовывались пузыри, их можно было устранить с помощью иглы и фена.

В итоге весь косметический ремонт обошелся в 4357 рублей и занял три неполных дня.