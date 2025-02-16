Россиянам рассказали о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ и эксперт проекта «Моифинансы.рф» Минфина России Светлана Мусиенко сообщила о повышении тарифов на капитальный ремонт в многоквартирных домах. В интервью агентству «Прайм» она отметила, что повышение произошло с 1 января.

Мусиенко пояснила, что размеры тарифов устанавливаются региональными властями на основании рекомендаций Минстроя, учитывая оценку стоимости ремонта общего имущества домов. Если данные отсутствуют, расчёт ведётся по сметной документации за последние один-три года.

По словам эксперта, рост тарифов обусловлен подорожанием строительных материалов и высокой инфляцией, наблюдавшейся в последние годы.