Песков: Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда захочет

Поскольку президент России Владимир Путин уже пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить нашу страну, то сделать это глава Белого дома может в любой момент, когда только захочет. Такое заявление о визите главы Штатов сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

А накануне стало известно, что с Саудовской Аравии пройдут встречи официальных представителей России и США для начала подготовки к потенциальным переговорам между президентами этих стран. Ожидается, что Владимир Путин и его американский коллега могут встретиться до начала марта. Главным вопросом обсуждения должно стать разрешение конфликта в Украине.