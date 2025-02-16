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Регион
16 февраля, 09:29

Песков: Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда захочет

Поскольку президент России Владимир Путин уже пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить нашу страну, то сделать это глава Белого дома может в любой момент, когда только захочет. Такое заявление о визите главы Штатов сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

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А накануне стало известно, что с Саудовской Аравии пройдут встречи официальных представителей России и США для начала подготовки к потенциальным переговорам между президентами этих стран. Ожидается, что Владимир Путин и его американский коллега могут встретиться до начала марта. Главным вопросом обсуждения должно стать разрешение конфликта в Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Николь Вербер
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