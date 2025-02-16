Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 11:29

«Разрушена полностью!» Российские «удары возмездия» настигли Николаевскую ТЭЦ

Мэр Сенкевич: В Николаеве при ударах разрушена ТЭЦ, ремонт невозможен

Мэр украинского города Николаев Александр Сенкевич сообщил в соцсети, что местная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) серьёзно разрушена после прогремевших в городе взрывов. По его словам, шансы на восстановление объекта очень малы.

«Разрушена полностью генерация электроэнергии, поэтому она не подлежит восстановлению в ближайшее время», — подчеркнул украинский чиновник.

В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы

Ранее сообщалось, что в украинском городе Николаев на юге страны начался пожар на территории объекта критической инфраструктуры. Возгорание произошло на объекте после сообщения местных властей о взрывах, прогремевших в Николаеве во время объявления о воздушной тревоге.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar