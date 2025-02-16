«Разрушена полностью!» Российские «удары возмездия» настигли Николаевскую ТЭЦ

Мэр украинского города Николаев Александр Сенкевич сообщил в соцсети, что местная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) серьёзно разрушена после прогремевших в городе взрывов. По его словам, шансы на восстановление объекта очень малы.

«Разрушена полностью генерация электроэнергии, поэтому она не подлежит восстановлению в ближайшее время», — подчеркнул украинский чиновник.