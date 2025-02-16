«Разрушена полностью!» Российские «удары возмездия» настигли Николаевскую ТЭЦ
Мэр Сенкевич: В Николаеве при ударах разрушена ТЭЦ, ремонт невозможен
Мэр украинского города Николаев Александр Сенкевич сообщил в соцсети, что местная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) серьёзно разрушена после прогремевших в городе взрывов. По его словам, шансы на восстановление объекта очень малы.
«Разрушена полностью генерация электроэнергии, поэтому она не подлежит восстановлению в ближайшее время», — подчеркнул украинский чиновник.
Ранее сообщалось, что в украинском городе Николаев на юге страны начался пожар на территории объекта критической инфраструктуры. Возгорание произошло на объекте после сообщения местных властей о взрывах, прогремевших в Николаеве во время объявления о воздушной тревоге.
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