На Украине пожар объял объект критической инфраструктуры после ночной воздушной тревоги
В украинском Николаеве произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры
В украинском городе Николаев на юге страны начался пожар на территории объекта критической инфраструктуры. О повреждениях сообщил в своих соцсетях глава областной военной администрации Виталий Ким.
По его данным, пожар начался на объекте после сообщениях о взрывах, прогремевших в Николаеве минувшей ночью во время объявления о воздушной тревоге в городе. По данным Кима, возгорание было оперативно ликвидировано местными пожарными.
Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции сообщил, что потери ВСУ за время вооружённого противостояния превысили число погибших солдат из Штатов во Вьетнаме и Корее. По данным политика, число погибших бойцов ВСУ в три раза выше суммарных потерь американской стороны.
Life.ru / Kandinsky 3.1