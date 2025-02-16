На Украине пожар объял объект критической инфраструктуры после ночной воздушной тревоги

В украинском городе Николаев на юге страны начался пожар на территории объекта критической инфраструктуры. О повреждениях сообщил в своих соцсетях глава областной военной администрации Виталий Ким.

По его данным, пожар начался на объекте после сообщениях о взрывах, прогремевших в Николаеве минувшей ночью во время объявления о воздушной тревоге в городе. По данным Кима, возгорание было оперативно ликвидировано местными пожарными.