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Регион
16 февраля, 10:48

На Украине пожар объял объект критической инфраструктуры после ночной воздушной тревоги

В украинском Николаеве произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры

В украинском городе Николаев на юге страны начался пожар на территории объекта критической инфраструктуры. О повреждениях сообщил в своих соцсетях глава областной военной администрации Виталий Ким.

По его данным, пожар начался на объекте после сообщениях о взрывах, прогремевших в Николаеве минувшей ночью во время объявления о воздушной тревоге в городе. По данным Кима, возгорание было оперативно ликвидировано местными пожарными.

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Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции сообщил, что потери ВСУ за время вооружённого противостояния превысили число погибших солдат из Штатов во Вьетнаме и Корее. По данным политика, число погибших бойцов ВСУ в три раза выше суммарных потерь американской стороны.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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