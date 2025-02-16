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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 февраля, 09:50

Армия России нанесла удар по цеху сборки БПЛА и объекту энергетики Украины

За сутки военнослужащие ВС РФ поразили объекты военной инфраструктуры противника, в том числе военные аэродромы, цех сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ и объект энергетики Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — доложили в министерстве.

Также бойцы ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинской стороны в 141 районе.

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Ранее сообщалось, что российские штурмовики уничтожили группу иностранных наёмников, которые попытались совершить накат на юге Донецкой Народной Республики. Все противники были ликвидированы, а на форме погибших солдаты ВС РФ обнаружили символику ООН.

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Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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