Армия России нанесла удар по цеху сборки БПЛА и объекту энергетики Украины

За сутки военнослужащие ВС РФ поразили объекты военной инфраструктуры противника, в том числе военные аэродромы, цех сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ и объект энергетики Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — доложили в министерстве.

Также бойцы ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинской стороны в 141 районе.