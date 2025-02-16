Илон Маск анонсировал презентацию «самого умного ИИ на Земле»

Американский бизнесмен и политик Илон Маск запустит новый чат-бот Grok 3 в этом месяце. Презентация «самого умного ИИ на Земле» пройдёт на 20:00 по тихоокеанскому времени 18 февраля — в 07:00 по московскому времени. Об этом он сообщил в своей соцсети Х.

«Я буду оттачивать продукт вместе с командой все выходные, поэтому до этого времени я буду офлайн», — написал Маск.

Чат-бот предпринимателя — мощный искусственный интеллект, способный на глубокий анализ и рассуждения. Над ним уже провели тестирования. ИИ показал результаты, которые «превосходят все известные аналоги на рынке». Новая модель также может стать бесплатной.

Изначально чат-бот был доступен только подписчикам платного тарифа X Premium, а теперь этот ИИ будет доступен как на сайте grok.com, так и в мобильном приложении для всех желающих. По сравнению с остальными ИИ, данный интеллект не имеет множества ограничений, включая этические.