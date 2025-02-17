Россиян предупредили об опасности при покупке жилья в рассрочку

Центральный банк России отметил значительное увеличение продаж жилья в рассрочку вместо традиционной ипотеки. Регулятор в своём аналитическом отчёте выделил три основных риска, связанных с этой формой оплаты. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Во-первых, задолженность покупателя перед застройщиком не фиксируется в бюро кредитных историй, что может искажать восприятие долговой нагрузки заёмщика. Во-вторых, существуют проблемы с недостаточной прозрачностью правил продажи жилья. Наконец, в-третьих, застройщики сталкиваются с кредитными рисками из-за низкой наполняемости эскроу-счетов. В ЦБ также указали, что с увеличением практики рассрочки может возникнуть необходимость в регулировании этой сферы.

По словам представителя Московской гильдии риелторов Антона Велихова, рассрочка на покупку квартиры стала способом избежать высоких ипотечных ставок. Дело в том, что нового жилья в Москве предостаточно, но покупать его некому, поскольку ипотека обходится дорого. Застройщики внедряют схему, где сначала покупатель вносит 10-15% от стоимости квартиры, а остаток выплачивается частями. Однако следует учитывать, что квартира в рассрочку зачастую оказывается дороже, чем при приобретении в ипотеку. Это делает на первый взгляд выгодные условия рассрочки завуалированными.

Следующий важный момент: в большинстве соглашений есть условия, согласно которым при пропуске платежа покупатель теряет уже внесённые средства. При этом размер штрафов за невыплату платежей по рассрочке не регулируется законодательством и может превышать первоначальные вложения.

Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заёмщиков», предупреждает, что покупатель рискует как потерять жильё, так и свои средства. Кроме того, при оформлении рассрочки существует риск навязывания дорогих допуслуг, что ущемляет права потребителей.

Хотя ипотека остается одним из наиболее востребованных способов приобрести жильё, высокие процентные ставки сделали её недоступной для многих россиян. На фоне такой проблемы заёмщики начали обращаться к ипотечным донорам, которые помогают им приобрести желаемую жилплощадь.