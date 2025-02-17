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17 февраля, 10:30

Владимира Зеленского оштрафовали в Кисловодске за мелкое хулиганство

В Кисловодске мужчину с именем Владимир Зеленский оштрафовали за мелкое хулиганство.

Как сообщает «Осторожно, новости», 25 января Кисловодский городской суд в Ставропольском крае признал его виновным по статье 20.1 КоАП РФ. Суд установил, что он громко использовал нецензурные выражения в общественном месте, что было расценено как «явное неуважение к обществу».

Владимир Зеленский выразил сожаление о своем поступке, пообещал больше не допускать подобных действий и попросил о мягком наказании. В результате суд назначил ему административный штраф в размере 500 рублей.

Как в России живётся людям с фамилией Зеленский
Как в России живётся людям с фамилией Зеленский

Между тем в России живут тысячи однофамильцев Зеленского. Как им работается и не приходится ли отдуваться за проделки однофамильца, Life.ru узнал у пятерых граждан России с фамилией Зеленский. Мы спрашивали Зеленских, как к ним относятся и не было ли в их жизни курьёзных историй — позитивных и негативных.

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Shutterstock / FOTODOM / parazzza

Марина Фещенко
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