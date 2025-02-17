«Зайку бросила хозяйка». Как Агния Барто предала своего учителя Корнея Чуковского и помогала искать пропавших людей 17 февраля 1906 года родилась советская поэтесса Агния Барто (Волова). Какие тайны она хранила, почему её считали «левым попутчиком», какое личное горе она пережила и сколько советских семей были ей благодарны за передачу «Найти человека». 17 февраля, 11:44 Агния Барто до сих пор остаётся одним из самых популярных детских писателей. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Владимир Савостьянов

17 февраля 1906 года в литовском городе Ковно (Каунас) появилась на свет будущая советская писательница и поэтесса Агния Барто (Волова). Сегодня, как и десятки лет назад, Барто остаётся в пятёрке самых продаваемых детских писателей и опережает Самуила Маршака и Николая Носова.

Агния Барто: тайна даты рождения и буржуазное детство

По поводу даты рождения писательницы есть разночтения. Одни источники утверждают, что после революции Агния Барто приписала себе год, чтобы пойти работать секретарём и получать дополнительный паёк революции. И поэтому дата её рождения не 1906 год, а 1907-й. А по другим источникам, она родилась ещё раньше — в 1901 году в семье ветеринарного врача. И это может быть правдой, ведь её родители заключили брак в 1900 году. Через год после рождения дочери семья перебралась в Москву.

Детство будущей советской писательницы было вполне буржуазным. Её учили поэзии, богословию и танцам. Склонность к стихам обнаружилась в детстве — возможно, виной тому стал дядя — врач Григорий Блох, — который писал детские стишки. Девочка оказалась одарённой и с четырёх лет исписывала целые тетради, подражая Анне Ахматовой. Ещё одним кумиром Агнии стал Владимир Маяковский.

Агния Барто: сложный выбор

О том, как Агния стала детским писателем, существует несколько преданий. Первое гласит, что на выпуске хореографического училища присутствовал сам нарком просвещения Анатолий Луначарский. Услышав, как Агния читает стихи собственного сочинения, он якобы пригласил талантливую девочку к себе и повелел ей писать стихи для детей.

Другая легенда гласит, что Барто долго сомневалась, для кого именно ей писать — для взрослых или для детей, и пришла на встречу со своим кумиром Владимиром Маяковским, чтобы спросить его мнения. Личная беседа не понадобилась: во время выступления Маяковский указал в сторону присутствующих в зале детей и заявил, что писать стоит только для них. Это позволило Агнии сделать выбор.

Первые книги Барто

Дети очень любили Агнию Барто. Фото © TACC / Валентин Черединцев

Первые детские стихи Агния стала писать вместе с мужем Павлом Барто, фамилию которого оставила себе при разводе. За это Павел был на неё обижен и в отместку опубликовал их совместные произведения, которые не особо соответствовали революционному моменту. Месть не удалась — на всю жизнь писатель Барто остался в тени бывшей жены.

В 1925 году Агния Барто опубликовала две книги стихов: «Мишка-воришка» и «Китайчонок Ван Ли», а в 1928 году — сборник «Братишки». Эти книги были вполне в революционном духе. Счастливый китайчонок маршировал с пионерами по Красной площади, а колыбельные песни, вошедшие в сборник, клеймили богачей и фабрикантов.

Впрочем, Агния Барто упорно училась приёмам стихосложения, хорошо воспринимая критику и ориентируясь на лучших детских поэтов «красной» России: Корнея Чуковского и Самуила Маршака. В 1936 году вышел её лучший сборник детских стихов «Игрушки». Именно в нём были опубликованы стихи о зайке, мишке с оторванной лапой и бычке, который вот-вот может упасть.

Агния Барто: соответствовала политическому моменту

Можно подумать, что в те годы Барто была обласкана властью, но это не так. Её долгое время считали «левым попутчиком», что весьма осложняло жизнь. Тогда в литературе выжить могли только самые гибкие. Поэтому Барто подписала письмо против своего учителя Чуковского, в котором он обвинялся в буржуазности. А в 1944 году ещё раз отреклась от Чуковского, когда тот попал в опалу за свою «Военную сказку».

Много позже, в 1970-х годах, Барто выступила против его дочери Лидии, которую исключили из Союза писателей, и голосовала об исключении из Союза поэта Александра Галича. Она выступала против ветерана Великой Отечественной войны — поэта Юлия Даниэля. Но при этом в 1936 году, накануне самых жестоких репрессий, встала на защиту поэта Бориса Пастернака.

В целом её судьба в СССР сложилась счастливо: за стихи она стала лауреатом Сталинской и Ленинской премий, правдой и верой служила советской власти, счастливо вышла замуж во второй раз. Единственным чёрным пятном была смерть сына Игоря, который погиб в дорожно-транспортном происшествии в 1945 году. Но у поэтессы осталась дочь Татьяна. Быть может, именно ей и были посвящены строки о том, что «наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик».

Агния Барто была лауреатом Сталинской и Ленинской премий. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов

Агния Барто: соответствовала политическому моменту

После войны Агнтия Барто стала ведущей на радио. Её передача «Найти человека» была очень популярной. Во время войны многие семьи теряли связь друг с другом. Дети не могли найти родителей, мужья — жён. Агния Барто уделяла много сил, чтобы соединить порванные войной ниточки, найти в рассказах людей детали, которые могли бы помочь восстановить адрес или имена родных.

В дни, когда шла передача, у приёмников застывали миллионы советских людей. Все они надеялись по скупым строкам в письмах, которые читала в эфире Барто, найти потерявшихся родных. И находили. Одна девочка помнила лишь тот факт, что на ней было голубое платье и белые туфельки, — и это помогло найти её родителей. Другая помнила, что жила в Ленинграде, на улице возле бани, название улицы оканчивалось на «о». Оказалось, что это улица Сердобольская.

Усилиями Агнии Барто и её команды были восстановлены больше девяти тысяч советских семей. А по её книге, посвящённой поискам, в 1973 году был снят фильм «Ищу человека» — драма, основанная на реальных событиях.

Авторы Майя Новик