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17 февраля, 11:23

На Савёловском рынке задержали более 100 человек

SHOT: 100 человек задержали на Савёловском рынке, проверяется воинский учёт

На Савёловском рынке правоохранители задержали более ста человек. Об этом сообщает SHOT. По данным, телеграм-канала, их проверяют на воинский учёт.

Правоохранители работают на Савёловском рынке. Видео © SHOT

Перед началом проверки внезапно закрылись около полусотни торговых точек. Многие продавцы попросту бросили товар и убежали. Сейчас решается, кого доставить в военкомат, а кого — в центр временного содержания.

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Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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