На Савёловском рынке задержали более 100 человек
SHOT: 100 человек задержали на Савёловском рынке, проверяется воинский учёт
На Савёловском рынке правоохранители задержали более ста человек. Об этом сообщает SHOT. По данным, телеграм-канала, их проверяют на воинский учёт.
Правоохранители работают на Савёловском рынке. Видео © SHOT
Перед началом проверки внезапно закрылись около полусотни торговых точек. Многие продавцы попросту бросили товар и убежали. Сейчас решается, кого доставить в военкомат, а кого — в центр временного содержания.
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