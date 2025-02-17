На Савёловском рынке задержали более 100 человек

На Савёловском рынке правоохранители задержали более ста человек. Об этом сообщает SHOT. По данным, телеграм-канала, их проверяют на воинский учёт.

Перед началом проверки внезапно закрылись около полусотни торговых точек. Многие продавцы попросту бросили товар и убежали. Сейчас решается, кого доставить в военкомат, а кого — в центр временного содержания.