В ГД внесли законопроект о штрафах до ₽20 тысяч за переезд без ведома военкомата

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает штрафы до 20 тысяч рублей за переезд на срок свыше трёх месяцев без уведомления военкомата. Соответсвующий документ опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту, изменения предлагается внести в статью Кодекса об административных правонарушениях, касающуюся неисполнения гражданами обязанностей по воинскому учёту. В настоящее время за несообщение военному комиссариату о смене семейного положения, образования, места работы или учёбы, должности, а также о выезде за границу на срок более шести месяцев и последующем возвращении в РФ предусмотрен штраф от 1000 до 5000 рублей. Новый законопроект предполагает ужесточение этих штрафов.