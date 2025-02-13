В ГД внесли законопроект о штрафах до ₽20 тысяч за переезд без ведома военкомата
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает штрафы до 20 тысяч рублей за переезд на срок свыше трёх месяцев без уведомления военкомата. Соответсвующий документ опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента.
Согласно проекту, изменения предлагается внести в статью Кодекса об административных правонарушениях, касающуюся неисполнения гражданами обязанностей по воинскому учёту. В настоящее время за несообщение военному комиссариату о смене семейного положения, образования, места работы или учёбы, должности, а также о выезде за границу на срок более шести месяцев и последующем возвращении в РФ предусмотрен штраф от 1000 до 5000 рублей. Новый законопроект предполагает ужесточение этих штрафов.
«Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учёт, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трёх месяцев, не подтверждённое регистрацией, влечёт наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей», — говорится в документе.
Напомним, 3 февраля инициативу об ужесточении ответственности за неуведомление военкомата о переезде рассмотрел российский кабмин. Правительство поддержало предложения по изменению КоАП РФ. В Госдуме пообещали внести законопроект на рассмотрение. По словам парламентария Андрея Картаполова, новые штрафы будут достаточно ощутимыми для того, чтобы нарушители закона «прочувствовали степень своего проступка».
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