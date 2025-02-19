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Годзилла проснулся? Учёные встревожены загадочным увеличением радиации под Тихим океаном

Пока одни учёные шутят по поводу того, что на дне океана пробудился радиоактивный монстр Годзилла, другие связывают аномалию с ближайшим космосом.

18 февраля, 21:27
Увеличение радиации может быть вызвано катастрофическим таянием горных ледников и льдов Антарктики. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oliver Denker

Увеличение радиации может быть вызвано катастрофическим таянием горных ледников и льдов Антарктики. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oliver Denker

В феврале 2025 года специалист по ядерной физике из Технического университета Дрездена и Национального университета в Канберре (Австралия) Доминик Колл совместно с другими немецкими авторами опубликовал неожиданные данные. Оказывается, в донных отложениях Тихого океана обнаружен аномально высокий уровень радиации, обусловленной содержанием очень редкого радиоактивного изотопа — бериллия-10 (10Be). Если судить по анализу донных отложений, высокая концентрация изотопа 10Be появилась на дне океана 11,5 миллиона лет назад и достигла своего максимума 10 миллионов лет назад. Бериллий-10 был обнаружен при бурении породы, богатой марганцем и железом.

Схематическое описание производства и включения космогенного 10Be в корочки ферромангана. Фото © hzdr.de

Схематическое описание производства и включения космогенного 10Be в корочки ферромангана. Фото © hzdr.de

Что такое радиоактивный изотоп 10Be

Собственно, изотоп бериллия-10 — не такая уж редкая находка. Он в минимальных дозах образуется в верхних слоях атмосферы Земли при взаимодействии кислорода и азота с «галактическим космическим излучением» — то есть с космической радиацией. С дождевой водой или со снегом бериллий-10 постепенно выпадает на поверхность Земли. Например, в Северном полушарии его концентрация в воде достигает максимума в тёплое время года — с мая по август. А минимальную концентрацию радиации можно наблюдать с октября по январь.

Радиоактивный бериллий-10 распадается довольно медленно. Период полураспада изотопа 1,39×106 лет — то есть примерно 1,4 миллиона лет. Это означает, что его можно использовать для точной датировки пород. В результате распада бериллия-10 выделяется некоторое количество радиации, а бериллий постепенно превращается в стабильный элемент — бор-10.

Период полураспада бериллия примерно 1,4 миллиона лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / luchschenF

Период полураспада бериллия примерно 1,4 миллиона лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / luchschenF

Аномалия возрастом 10 миллионов лет

Обычно концентрация бериллия в различных породах стабильна. Но в донных отложениях Тихого океана количество бериллия-10 выше нормы в два раза.

Учёные измельчили полученные образцы, очистили их от примесей, затем поместили в масс-спектрометр. Результаты теста удивили. «Оказалось, что 10 миллионов лет назад на Землю выпадало в два раза больше бериллия-10, чем сейчас», — сказал Доминик Колл. Чтобы убедиться в отсутствии ошибки, команда австралийских и немецких учёных взяла пробы в других местах Тихого океана. Однако изучение керна дало одинаковые результаты — в породах, возраст которых насчитывал 10 млн лет, изотопа было ровно в два раза больше. «Мы наткнулись на аномалию», — так объяснил результаты тестов Доминик Колл.

Климатические гипотезы происхождения бериллия-10

По мнению учёных, аномалию можно объяснить несколькими гипотезами. Согласно первой гипотезе, в увеличении концентрации бериллия-10 виноваты изменения климата, которые произошли на Земле 10,4 млн лет назад. Возможно, в земных океанах того времени внезапно произошло резкое изменение циркуляции тёплых и холодных течений, в результате чего воды Мирового океана принесли бериллий-10 в акваторию Тихого океана. Изменения течений должны были быть масштабными и длиться на протяжении длительного времени. В пользу этой теории говорит тот факт, что все образцы с удвоенной концентрацией радиоактивного изотопа были получены из центральной части Тихого океана, ближе к Океании, в том месте, где и сейчас проходят основные тёплые и холодные океанические течения.

Глубокоокеанские циркуляции в Тихом океане. Фото © researchgate

Глубокоокеанские циркуляции в Тихом океане. Фото © researchgate

Есть ещё одно предположение, которое носит климатический характер. Возможно, увеличение радиации было вызвано катастрофическим таянием горных ледников и льдов Антарктики и Антарктиды. В результате чего весь бериллий-10, миллионы лет копившийся на обширных площадях, оказался в океане.

Космические гипотезы увеличения радиации

Другая гипотеза учёных из Дрездена говорит о том, что удвоенное количество бериллия-10 на Земле возникло из-за вспышки сверхновой звезды в ближайшем космосе. Скорее всего, звезда находилась на расстоянии около 10 парсеков — это очень близко к так называемой зоне смерти. Мощное радиационное излучение достигло земной атмосферы, столкнулось в ней с газами и образовало рекордное количество изотопа бериллия.

Скорее всего, радиоактивные «лучи смерти», которые отправила сверхновая в сторону нашей планеты, были такими сильными, что на время лишили Землю её собственного магнитного пояса, защищающего планету от внешних воздействий. Ослабление защитного поля Земли было не кратковременным, а длительным и составляло сотни тысяч лет. По другой версии, Земля вместе со всей Солнечной системой могла в это время проходить через плотное звёздное облако.

О том, что магнитосфера Земли была ослаблена долгое время, говорит тот факт, что слой карбонатных осадков, которые образовались на дне Тихого океана 10 миллионов лет назад, слишком тонкий и не соответствует норме. То есть количество биомассы, способной создать массивные отложения карбонатов, в этот период резко сократилось. Проще говоря, выжили только самые приспособленные. Интересный факт: примерно так же могла вымереть соседняя с Землёй планета Марс — около четырёх миллиардов лет назад её магнитное поле ослабло настолько, что уже не могло защитить поверхность Марса от космического излучения. Солнечный ветер унёс остатки атмосферы в космос. Учёные называют этот факт «карбонатной катастрофой». Они задаются вопросом: не могла ли радиацию на дне океана вызвать длительная солнечная активность? Но пока не знают ответа на этот вопрос.

Конечно, на самом деле никакого мифического Годзиллы, ровно как и других кайдзю, в Тихом океане нет. А космическая гипотеза удвоения концентрации изотопа 10Be требует подтверждения. Теперь учёные Германии и Австралии собираются провести масштабные исследования земной коры по всему миру. Если изотоп 10Be будет обнаружен в двойной концентрации на глубине и в других местах земного шара, то космическая теория окажется верной. «Только новые измерения могут доказать, была ли аномалия вызвана изменениями в океанических течениях или имеет астрофизическую причину», — считает Колл.

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Учёные в панике. Чем грозит Европе тающий «ледник Судного дня»
Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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