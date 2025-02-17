Владелец кафе считает «акцию» с промокодом «понос» происками конкурентов
Владелец кафе, где москвичка заработала отравление, а потом получила промокод «понос» в качестве компенсации, считает, что стал жертвой недобросовестной конкуренции.
В интервью SHOT Проверке хозяин Gastro bar pastapizza рассказал, что у них никогда не было ни аккаунта в социальных сетях, ни системы скидок. Он предположил, что «официальную» страницу, с которой были опубликованы оскорбительные сообщения, могли создать соперники, находящиеся рядом. Кафе функционирует около года, и за это время, по словам владельца, не было зарегистрировано ни одного случая отравления, и никто не обращался с подобными жалобами. Девушка, утверждающая, что отравилась, действительно посетила заведение около двух недель назад, но ранее её там не видели. Хозяин предположил, что она могла быть «подставным лицом».
Он также выразил готовность пригласить девушку в кафе для разрешения ситуации. Тем временем рейтинг заведения из-за инцидента упал до 1,1 звезды.
Ранее москвичка поужинала в столичном заведении Castro bar pastapizza на Бутырской улице и сильно отравилась. Обратившись к заведению с жалобой, она столкнулась с грубостью со стороны менеджера, который ответил ей оскорблениями и сарказмом. В качестве «компенсации» ей предложили промокод на 2% скидку с названием «понос».
Kandinsky 3.1 / Life.ru