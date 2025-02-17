Владелец кафе считает «акцию» с промокодом «понос» происками конкурентов

В интервью SHOT Проверке хозяин Gastro bar pastapizza рассказал, что у них никогда не было ни аккаунта в социальных сетях, ни системы скидок. Он предположил, что «официальную» страницу, с которой были опубликованы оскорбительные сообщения, могли создать соперники, находящиеся рядом. Кафе функционирует около года, и за это время, по словам владельца, не было зарегистрировано ни одного случая отравления, и никто не обращался с подобными жалобами. Девушка, утверждающая, что отравилась, действительно посетила заведение около двух недель назад, но ранее её там не видели. Хозяин предположил, что она могла быть «подставным лицом».