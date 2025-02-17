Москвичке прислали вместо извинений промокод «понос» после отравления в кафе

Москвичка получила промокод «понос» в качестве компенсации после отравления в кафе. Своей историей девушка поделилась в запрещённой соцсети.

Девушка поужинала в столичном заведении Castro bar pastapizza на Бутырской улице и сильно отравилась. Обратившись к заведению с жалобой, она столкнулась с грубостью со стороны менеджера, который ответил ей оскорблениями и сарказмом. В качестве «компенсации» ей предложили промокод на 2% скидку с названием «понос».

После этого инцидента пострадавшая решила обратиться в Роспотребнадзор, а кафе поспешило изменить свой никнейм в социальных сетях, информирует SHOT ПРОВЕРКА.