Агентство Reuters запустило стрим с Майдана в Киеве вопреки запрету украинских властей
Агентство Reuters внезапно начало трансляцию с Майдана в Киеве
Агентство Reuters внезапно начало трансляцию с майдана Незалежности в Киеве. Однако вскоре стрим оперативно прервали, как только поступила жалоба главы киевской ОВА Тимура Ткаченко.
Украинские журналисты тут же принялись обвинять западных коллег, уверяя, что это было сделано намеренно. Таким образом якобы хотели показать работу противовоздушной обороны.
«Видимо, надеются снять работу украинского ПВО», — пишут украинские СМИ.
Отметим, что украинские власти запретили подобные эфиры после начала боевых действий, ссылаясь на соображения безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что прошедшей ночью в столице Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. До этого о взрывах сообщалось в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
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