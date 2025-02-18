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18 февраля, 12:24

Агентство Reuters запустило стрим с Майдана в Киеве вопреки запрету украинских властей

Агентство Reuters внезапно начало трансляцию с Майдана в Киеве

Агентство Reuters внезапно начало трансляцию с майдана Незалежности в Киеве. Однако вскоре стрим оперативно прервали, как только поступила жалоба главы киевской ОВА Тимура Ткаченко.

  • Фрагмент трансляции площади Независимости в Киеве на YouTube канале Reuters. Фото © YouTube / Reuters
    Фрагмент трансляции площади Независимости в Киеве на YouTube канале Reuters. Фото © YouTube / Reuters
  • Фрагмент прерванной трансляции площади Независимости в Киеве на YouTube канале Reuters. Фото © YouTube / Reuters
    Фрагмент прерванной трансляции площади Независимости в Киеве на YouTube канале Reuters. Фото © YouTube / Reuters

Фрагмент трансляции площади Независимости в Киеве на YouTube канале Reuters. Фото © YouTube / Reuters

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Украинские журналисты тут же принялись обвинять западных коллег, уверяя, что это было сделано намеренно. Таким образом якобы хотели показать работу противовоздушной обороны.

«Видимо, надеются снять работу украинского ПВО», — пишут украинские СМИ.

Отметим, что украинские власти запретили подобные эфиры после начала боевых действий, ссылаясь на соображения безопасности.

Момент мощного взрыва на военном объекте в Киеве попал на видео
Момент мощного взрыва на военном объекте в Киеве попал на видео

Ранее Life.ru сообщал, что прошедшей ночью в столице Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. До этого о взрывах сообщалось в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мария Любицкая
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