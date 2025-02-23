«Значит, уже скоро»: 6 предзнаменований, говорящих о том, что США скоро конец Молнии, разрушенные пирамиды и пропавшие бизоны. Почему американцы сами считают, что в 2025 году США ждёт конец. 22 февраля, 21:15 Целый ряд признаков и событий говорят, что в 2025 году США ждут трудные времена. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delpixels

Предзнаменование первое: молния ударила в Капитолий

В новогоднюю ночь жители Вашингтона заговорили о дурном предзнаменовании. В полночь, в момент наступления 2025 года, в шпиль здания Конгресса США на Капитолийском холме ударила молния. Вроде бы невелико событие, но одновременно с этим ещё три молнии ударили в три знаковых для американцев объекта. В Нью-Йорке они поразили Всемирный торговый центр и знаменитый небоскрёб, гордость американцев Эмпайр-стейт-билдинг. А четвёртая молния ударила в монумент Джорджу Вашингтону, символизирующий лидерство США во всём мире. При этом удары стихии совпали с массовой забастовкой рабочих, которая бушевала на Восточном побережье США. Совпадение вызвало широкий резонанс в США и было воспринято как плохое знамение.

В Новый год в шпиль здания Конгресса США ударила молния. Видео © popularmechanics.com

Американцы наперебой писали в «Твиттере» (соцсеть запрещена на территории России) примерно такие послания: Это безумие!

Бог посылает нам знак!

Это предзнаменование! Значит, уже скоро.

Удар молнии в Капитолий — признак того, что в 2025 году нас ждёт нечто ужасное!

Предзнаменование второе: инаугурация Трампа в помещении

Ещё одним предзнаменованием плохих событий американцы посчитали тот факт, что инаугурация президента США Дональда Трампа прошла не на улице, а в помещении.

Официально было объявлено, что виной всему холодная погода. Но американцы сразу же вспомнили, что такая же холодная погода была и тогда, когда проходила инаугурация президента Рональда Рейгана, которого не считают везучим президентом. Он вступил в должность в Белом доме. В годы правления Рейган перенёс рак кишечника. У него был конфликт с Конгрессом, а также произошёл скандал, связанный с поставкой оружия в Ирак (Ирангейт), из-за чего Рейган едва не лишился президентского кресла.

Ещё хуже окончился срок правления другого президента — Джона Кеннеди. Его убил киллер во время поездки в Даллас. Хотя Кеннеди принимал присягу на открытом воздухе, но погода тоже была холодной. Накануне выпал снег, и вместе со словами клятвы изо рта Кеннеди вырывались клубы пара.

Трамп уже пережил два импичмента, четыре уголовных дела и два покушения. Что будет дальше, американцы даже представить боятся.

Предзнаменование третье: катастрофы в Калифорнии

Ещё одним дурным предзнаменованием жители США считают целую череду катастроф, обрушившихся на Калифорнию. Сначала на штат обрушились пожары. Они начались 7–8 января 2025 года и бушевали почти месяц, затем на регион обрушились ливни и наводнения. А начиная с 13 февраля в Калифорнии произошла целая серия землетрясений, после чего заговорили о приближении катастрофических толчков, способных разрушить цветущие города штата и вызвать цунами, которое уничтожит экономику Калифорнии и её сельское хозяйство.

Предзнаменование четвёртое: рухнувшие арка и пирамиды

Это предзнаменование касается уже не только США, но и всей Северной Америки. Мексиканские индейцы утверждают, что подобное случалось только один раз в её истории — перед появлением конкистадоров. Так или иначе, но накануне президентских выборов 2024 года в туристической зоне Ихуацио (Мексика, штат Мичоакан) обрушилась пирамида индейцев пурапеча, которая стояла 1100 лет. Восстановление практически невозможно — разрушена одна из стен пирамиды, её ядро и подпорные конструкции.

В штате Мичоакан обрушилась пирамида индейцев пурапеча. Фото © strangesounds.org

Через две недели после этого в США обрушилась знаменитая двойная арка в штат Юта возрастом 190 миллионов лет. Это своеобразное геологическое образование привлекало в Глен-Каньон тысячи туристов.

Знамение пятое: пропажа белого телёнка

Сначала это событие обрадовало американцев, а затем огорчило. 4 июня в национальном парке Йеллоустоун в популяции местных бизонов родился белый телёнок. Это крайне редкий случай. Обычно скотоводы, чтобы получить подобное потомство, скрещивают бизонов с домашним скотом. А тут на свет появился чистопородный бизон белой окраски. Особенно воодушевились индейцы из племён лакота, дакота и накота-ойате. Они заявили, что появление белого телёнка у бизонов предвещает процветание всей страны. Они назвали телёнка Вакан Гли, что значит «возвращение святыни».

Но вот незадача — телёнок пропал. Сколько за ним ни охотились с фото- и видеокамерами фотографы и журналисты, телёнок на глаза людям так и не попался. То ли его растерзали хищники, то ли убили лихие люди. В любом случае это было воспринято обществом как дурной знак. Процветания Америке не видать.

Предзнаменование шестое: предсказания аналитиков

Профессор истории, аналитик Альфред Маккой ещё в 2010 году предсказал падение США в 2025 году. Он уже 15 лет назад указывал, что гегемон теряет ведущую роль.

В 2008 году США потеряли первое место по количеству патентов на изобретения.

В 2009 году США опустились на 40-е место в рейтинге по конкурентоспособности и инновациям. Их обскакали китайцы, представившие самый быстрый компьютер в мире.

По качеству образования в 2010 году США опустились на 12-е место.

По качеству преподавания математики США заняли 54-е место среди 139 стран. Маккой предсказал, что через 15 лет, то есть в 2025 году, Россия и Иран станут энергетическими королями мира и будут контролировать половину мировых поставок природного газа, что даст им влияние на испытывающую энергетический голод Европу.

В 2025 году Маккой предсказал США «нефтяной шок», к которому могут привести всего несколько неблагоприятных событий на рынке нефти.

По его мнению, сначала произойдёт падение доллара.

После этого некоторые страны перейдут на платежи в юанях, иенах или рублях.

США начнут стремительно терять мировое господство.

Китаю придётся взять под контроль и охрану суда в Персидском заливе.

Некоторые островные государства откажут США в размещении военно-морских баз.

Кстати, третья мировая война, по мнению профессора, может начаться не с Украины, а с захвата компьютеров на американских военных базах китайским вредоносным программным обеспечением. После чего противники США перенаправят американские дроны на нужные им цели.

На самом деле идея довольно заманчивая. Тем более что ещё в 2023 году конгрессмен Марк Грин заявил, что за год на границе количество задержанных китайцев-нелегалов выросло на 300% и погранслужбы США задержали десять тысяч человек. Такого никогда раньше не было. За 2024 год данных нет, но это не означает, что процесс остановлен. Вполне может статься, что мы просто чего-то не знаем.

Авторы Майя Новик