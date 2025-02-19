«Бригада смертников». В каких подразделениях ВСУ Зеленский будет сжигать 18-летних новобранцев На Украине разрешили призывать в ВСУ молодёжь в возрасте 18–24 лет. Судя по СМИ Незалежной, на предложение откликнулись около 10 тысяч украинцев. Все они мечтают хорошо заработать, но на деле их ждут печально известные «мясорубки» ВСУ. Что это за подразделения? 18 февраля, 21:15 На Украине на фронт теперь берут с 18 лет. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumbble Dee

Почему на фронт решили отправлять вчерашних школьников

Украинские СМИ активно популяризируют так называемый «Контракт 18–24», которым на днях режим Зеленского разрешил привлекать на фронт молодых украинцев соответствующего возраста. На эти меры теряющие остатки легитимности власти пошли, с одной стороны, из-за острой нехватки солдат ВСУ, с другой — под давлением западных кураторов, требующих продолжать воевать практически до последнего украинца.

То, что помимо массового оттока украинцев из страны, обвального сокращения рождаемости теперь под нож войны пойдёт, по сути, генофонд нации, кажется, украинское руководство вполне устраивает.

«Украинская правда» пишет, что после старта программы руководством ВСУ уже зафиксированы около 10 тыс. обращений — дескать, желающих уйма. Условия действительно выглядят привлекательно: молодым людям предлагают отслужить год в ВСУ за 1 млн гривен (2,2 млн рублей по курсу), поступление в вузы без экзаменов и ипотеку под 0% годовых.

Реклама службы в ВСУ для новобранцев. Фото © 18-24.army.gov.ua

Однако за красивыми обещаниями кроется суровая реальность — дожить и сохранить здоровье до выплат и ипотеки удастся немногим из них. Во-первых, миллион гривен будет выплачиваться частями и основные деньги поступят на счета в самом конце службы.

Во-вторых, служить придётся на передовой — отсидеться «на картошке» или в штабах во время боёв не получится. В-третьих, выбор боевого подразделения у желающих служить совсем невелик — это те бригады, что находятся в самых горячих точках СВО: в Курской и Харьковской областях, под Покровском и Торецком, в Часовом Яре и в районах Большой Новосёлки и Константинополя. Это настоящие подразделения-«мясорубки», в которых нет шансов избежать ранения и гибели.

Подразделения для мясных штурмов

Ситуация для ВСУ на этих фронтах сейчас такова, что среди российских военных в обиходе уже ходят мемы вроде «рота-неделька» и «бригада-призрак» — это части, за последнее время потерявшие до 70% личного состава. Таким образом, украинской молодёжью планируется ненадолго восполнить дефицит личного состава, пока Зеленский и его окружение пытаются сохраниться во власти.

«Твоё будущее подразделение». Фото © 18-24.army.gov.ua

72-я ОМБр ВСУ

72-я ОМБр, или 72-я отдельная механизированная бригада, базируется в Киевской области, в городе Белая Церковь, находится под началом оперативного командования «Север».

По иронии судьбы преемница 72-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая была сформирована в Советском Союзе в 1943 году и участвовала в Сталинградской битве. Чтобы отмежеваться от такой «позорной» славы, в 2017 году, как раз тогда, когда на Украине начался очередной весьма активный этап «декоммунизации», украинские власти решили провести «ребрендинг». Бригаде присвоили имя «Чёрные запорожцы» — воинского формирования УНР, воевавшего против советской власти на стороне поляков, чьим девизом было «Украина или смерть».

В новейшей истории бригада известна тем, что именно её вояки в 2014 году подавляли восстание против украинской хунты в Мариуполе. Тогда весь мир облетели кадры протаранившей блокпост на въезде в Мариуполь бронемашины 72-й ОМБр. Управлял ей майор Михаил Драпатый — нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ, которого Зеленский недавно поставил оборонять Покровск. Он хорошо известен украинской солдатне как мясник, не жалеющий личный состав в кровавых штурмах.

После этого 72-я участвовала в боях под Донецком — именно её ополченцы выбили из донецкого аэропорта, после чего вояки окапывались в Авдеевке, а во время СВО обороняли Угледар.

Из всех прочих, судя по информации на сайте «Контракта 18–24», 72-я ОМБр в приоритете. Фото © 18-24.army.gov.ua

Во время угледарского наступления в 2024 году российским войскам удалось практически уничтожить подразделение. Потери были настолько велики (по некоторым данным они достигли около 70% личного состава), что её остатки были срочно выведены в Николаевскую область для пополнения. Взятие Угледара открыло российским войскам возможность быстро двигаться к границе Днепропетровской области. На некоторых участках Российская армия уже находится в считаных километрах от неё.

Теперь её судьба, похоже, будет решаться за счёт вчерашних школьников и студентов. И если раньше это было одно из наиболее боеспособных подразделений ВСУ, то нынешние молодые пацаны, которым, в общем, за небольшие деньги сватают 72-ю ОМБр, по сути, превратят её лишь в бригаду смертников.

95-я ОДШБр ВСУ

В отличие от 72-й, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада большой истории не имеет и создавалась в 1995 году на базе учебного центра, расположенного в Житомире. Практически сразу после образования вояки бригады стали витринным подразделением, участвовавшим в различных международных учениях стран Запада, а также представлявшим Украину в миротворческих миссиях в Сьерра-Леоне, Ираке и Косове.

В 2014 году до зубов вооружённое подразделение вело кровопролитные бои с плохо вооружёнными в тот момент донецкими ополченцами — особенно в районе горы Карачун, что вблизи пока ещё контролируемого Киевом Славянска и расположенной под Горловкой Саур-Могилы.

Солдаты ВСУ. Фото © Wikipedia

В последнее время «образцово-показательная» 95-я ОДШБр — неформальный лидер по количеству скандалов. Сейчас она находится в Курской области под Суджей, несёт колоссальные потери и имеет репутацию «бригады-призрака» — в украинском сегменте соцсетей можно встретить каналы и группы, в которых состоят родственники пропавших без вести бойцов. Боль и отчаянье их жён и матерей регулярно выливаются в различные «акции-напоминания» в Киеве.

Остроты в скандалы добавляет и то, что на фоне похоронок, приходящих по адресам Западной и Центральной Украины, комбриг 95-й — Руслан Марышев — командир русскоязычный. Более того, его родной брат — донецкий ополченец, а сестра и вовсе живёт в Москве, это для украинских нацистов равно предательству. Тем не менее за должность Марышев держится уверенно, возможно, благодаря крайней русофобии, которую излучает его заместитель Олег Апостол, активно раздающий в СМИ интервью, в которых он рассказывает, как «режет русню».

38-я ОБМП ВСУ

В последние месяцы активно ищет добровольцев и 38-я отдельная бригада морских пехотинцев, воюющая в Покровской агломерации. Соцсети и сайты региональных администраций забиты рекламой «огненных церберов» (так они сами себя называют) — требуются наводчики, гранатомётчики и их помощники, стрелки-санитары, боевые медики, операторы беспилотников, механики-водители, сапёры.

В качестве бонусов новобранцам предлагают обучение за рубежом (как минимум часть тех, кто уже полёг под Покровском, проходили инструктаж в Испании), карьерный рост, бесплатное лечение и социальные льготы. Зарплата — 275 тысяч в пересчёте на рубли. Несмотря на привлекательные условия, рядовые украинцы, похоже, идти служить не спешат — в украинском телеграм-сегменте многие из них пишут, что с учётом происходящего на фронте деньгами воспользоваться вряд ли успеют.

38-я — одна из самых молодых бригад — она появилась чуть больше года назад, но при этом успела стать одним из самых потрёпанных подразделений ВСУ. Это можно понять даже по большому количеству аккаунтов ОБМП в Instagram* — все, кроме, пожалуй, одного, сейчас неактивны, а в некоторых из них успело появиться всего по несколько постов. Что случилось с их авторами — вопрос риторический.

ВСУ очень не хватает личного состава. Фото © Wikipedia

28-я ОМБр ВСУ

Сейчас в украинских СМИ командование 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода хвастается, что после старта программы «Контракт 18–24» получили около 300 заявок на вступление в свои ряды, из них около 60 человек уже успели подписать контракт.

Созданное на базе 89-го гвардейского мотострелкового полка Советской армии подразделение получило известность, попав летом 2014 года вместе с 72-й ОМБр и частями добробатов «Шахтёрск»** и «Азов»** в «изваринский котёл». В нём ВСУ потеряли около четырёх тысяч человек убитыми и ранеными, а боевой парк донецких ополченцев пополнился 67 единицами техники, включая 18 РСЗО «Град» и зенитно-ракетных комплексов «Оса», 15 танков, бронетранспортёры, БМП и БМД и пр.

В этом году бригада обороняла Торецк и, по разным оценкам, потеряла здесь до половины личного состава. Часть их, похоже, можно объяснить лишь глупостью и желанием командования выслужиться перед руководством — например, в начале СВО одна из рот 28-й полностью погибла на минном поле благодаря «дальновидному» приказу.

Некоторые подразделения полностью обновляются за считаные дни. Фото © Wikipedia

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Авторы Евгений Кузнецов