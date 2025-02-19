От «АвтоВАЗа» потребовали отозвать все машины с подушками-убийцами
SHOT: НАС потребовал от «АвтоВАЗа» отказаться от опасных подушек фирмы Takata
Национальный автомобильный союз хочет добиться отказа «АвтоВАЗа» от смертельно опасных подушек безопасности Takata, которые уже привели к гибели десятков человек, выяснил SHOT. Руководство завода просят отозвать все машины, где установлены «аирбэги»-убийцы.
НАС обратил внимание на то, что 35 автомобильных марок по всему миру отозвали 67 миллионов потенциально опасных подушек безопасности производства компании Takata. Их основная проблема заключается в ненадёжном газогенераторе, который разрушается после срабатывания пиропатрона и «выстреливает» водителю и пассажиру в лицо металлической шрапнелью. Эти подушки уже стали причиной смерти 36 человек и травмирования сотен.
Одним из немногих автопроизводителей, кто отказывается отзывать машины с Takata, остаётся «АвтоВАЗ». С 2010 года подушки-убийцы ставили в модели Granta, Vesta и Xray. Вице-президент НАС Антон Шапарин попросил министра промышленности через МВД заставить завод отозвать ненадёжные партии машин и заменить в них опасные элементы, добавили в SHOT.
Напомним, что Takata ещё в 2017 году признала вину в выпуске дефектных подушек безопасности и даже пообещала компенсировать автопроизводителям миллиард долларов. Однако в том же году компания объявила о банкротстве.
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