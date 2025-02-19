От «АвтоВАЗа» потребовали отозвать все машины с подушками-убийцами

Национальный автомобильный союз хочет добиться отказа «АвтоВАЗа» от смертельно опасных подушек безопасности Takata, которые уже привели к гибели десятков человек, выяснил SHOT. Руководство завода просят отозвать все машины, где установлены «аирбэги»-убийцы.

НАС обратил внимание на то, что 35 автомобильных марок по всему миру отозвали 67 миллионов потенциально опасных подушек безопасности производства компании Takata. Их основная проблема заключается в ненадёжном газогенераторе, который разрушается после срабатывания пиропатрона и «выстреливает» водителю и пассажиру в лицо металлической шрапнелью. Эти подушки уже стали причиной смерти 36 человек и травмирования сотен.