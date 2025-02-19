Песков: Зеленский делает противоречивые заявления об урегулировании конфликта
Владимир Зеленский делает противоречивые заявления по украинскому урегулированию, хотя Киев должен проявить политическую волю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Зеленский делает достаточно противоречивые заявления», — заявил представитель Кремля журналистам.
Песков добавил, что Россия и США накануне в Эр-Рияде проявили политическую волю, теперь дело за Украиной.
Ранее Зеленский внезапно отменил свой визит в Саудовскую Аравию на фоне прошедших там переговоров России и США. Главарь киевского режима признался, что встреча РФ и Соединённых Штатов стала для него сюрпризом.
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