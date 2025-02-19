Песков: Зеленский делает противоречивые заявления об урегулировании конфликта

Владимир Зеленский делает противоречивые заявления по украинскому урегулированию, хотя Киев должен проявить политическую волю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зеленский делает достаточно противоречивые заявления», — заявил представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что Россия и США накануне в Эр-Рияде проявили политическую волю, теперь дело за Украиной.