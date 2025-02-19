Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 08:44

Песков: Зеленский делает противоречивые заявления об урегулировании конфликта

Владимир Зеленский делает противоречивые заявления по украинскому урегулированию, хотя Киев должен проявить политическую волю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зеленский делает достаточно противоречивые заявления», — заявил представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что Россия и США накануне в Эр-Рияде проявили политическую волю, теперь дело за Украиной.

Сенатор объяснил, почему Зеленский мечется и паникует после саммита РФ и США в Эр-Рияде
Сенатор объяснил, почему Зеленский мечется и паникует после саммита РФ и США в Эр-Рияде

Ранее Зеленский внезапно отменил свой визит в Саудовскую Аравию на фоне прошедших там переговоров России и США. Главарь киевского режима признался, что встреча РФ и Соединённых Штатов стала для него сюрпризом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar