Сенатор объяснил, почему Зеленский мечется и паникует после саммита РФ и США в Эр-Рияде
Джабаров: Отменивший визит в Эр-Рияд Зеленский мечется и не знает, что делать
Владимир Зеленский сейчас мечется, находится в растерянности и не знает, что делать. Об этом в разговоре с Life.ru заявил сенатор Владимир Джабаров.
«Он был уверен, что без него никаких переговоров по Украине не будет, что он будет на связи с Европой и США, бороться против нашей страны с удвоенной силой. А его разочаровали, даже не заметили, что он там присутствует в процессе этого», — сказал парламентарий.
Джабаров считает, что Зеленский сейчас пытается найти себе место, но это бесполезный труд. Ему нужно просто успокоиться, сидеть и ждать, заключил собеседник Life.ru.
Слова Джабарова хорошо иллюстрируют последние действия Зеленского. Экс-комик внезапно отменил свой завтрашний визит в Саудовскую Аравию на фоне прошедших там сегодня переговоров России и США. Главарь киевского режима признался, что встреча РФ и Соединённых Штатов стала для него сюпризом.
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