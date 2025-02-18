Сенатор объяснил, почему Зеленский мечется и паникует после саммита РФ и США в Эр-Рияде

Владимир Зеленский сейчас мечется, находится в растерянности и не знает, что делать. Об этом в разговоре с Life.ru заявил сенатор Владимир Джабаров.

«Он был уверен, что без него никаких переговоров по Украине не будет, что он будет на связи с Европой и США, бороться против нашей страны с удвоенной силой. А его разочаровали, даже не заметили, что он там присутствует в процессе этого», — сказал парламентарий.

Джабаров считает, что Зеленский сейчас пытается найти себе место, но это бесполезный труд. Ему нужно просто успокоиться, сидеть и ждать, заключил собеседник Life.ru.